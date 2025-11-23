Alianza comercial: de qué se trata el acuerdo que firmarán el Mercosur y la Unión Europea

Para la Argentina, el tratado promete ampliar el acceso al mercado europeo de productos como carne bovina, biodiésel, maní, vinos, limones y derivados de la soja, mientras que en paralelo se espera una mayor entrada de bienes industriales europeos, como maquinaria, vehículos, medicamentos y productos químicos.

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, negociado durante más de dos décadas, será firmado este sábado en Asunción y apunta a conformar una de las mayores zonas comerciales del mundo al integrar a 31 países, unos 720 millones de personas y un PBI combinado que supera los u$s24 billones.El entendimiento se rubricará en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, en una ceremonia que comenzará a las 12 y prevé la presencia de los jefes de Estado de los países miembros del Mercosur, entre ellos el presidente argentino Javier Milei. El mismo,, especialmente en sectores agroindustriales y en el fortalecimiento de cadenas productivas locales.El acuerdo también incorpora compromisos en materia de comercio de servicios, compras públicas y facilitación comercial, que habilitan a empresas sudamericanas a participar en licitaciones europeas y buscan reducir barreras administrativas conforme a los estándares de la Organización Mundial del Comercio., y con un historial reciente de déficit comercial argentino con el bloque, un dato que vuelve a poner en debate los impactos reales del tratado más allá de sus objetivos declarados de integración económica.