Tofoni denunció a Toviggino

Guillermo Tofoni, ex dueño de los derechos de comercialización de los partidos de la Selección argentina en el exterior, denunció penalmente al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por presuntas amenazas, luego de que el dirigente publicara en su cuenta de X un pedazo de carne destrozada con el mensaje "que en paz descanses, el verso se terminó".En forma paralela, Tofoni denunció un esquema de desvío de fondos. Según su presentación judicial que hizo en EE.UU, se descubrieron pagos por al menos 42 millones de dólares hacia empresas fantasma.El jueves durante la entrevista con La Nación +, Tofoni sostuvo que hasta 2021 mantenía contratos vigentes con la AFA, los cuales fueron dados de baja ese año.A partir de ese momento se incorporaron nuevos intermediarios, entre ellos firmas vinculadas a Javier Faroni, algunas constituidas 30 días antes de ser aprobadas por el Comité Ejecutivo de la AFA, un dato que consideró “al menos sospechoso”.Tofoni fue citado como testigo para declarar este 2 de febrero ante el juez Aguinsky, instancia en la que aportará documentación recolectada a nivel nacional e internacional para reconstruir el destino de los fondos.Además, criticó a los dirigentes de los clubes, a quienes describió como "atrapados" por temor a sanciones deportivas o presiones políticas.La Justicia ya citó a declarar a Javier Faroni, el empresario ligado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chíqui" Tapia. El juez federal, Luis Almena, lo convocó a presentarse el próximo 19 de enero e incluye a la esposa del empresario, Erica Gillette.