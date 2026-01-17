Desfinanciamiento del cine nacional: ningún argentino entre los nominados a los Oscars

Las nominaciones a los Oscars 2026 se conocieron este jueves y marcaron un dato tan elocuente como preocupante: por primera vez en años, ninguna producción argentina logró colarse entre las candidatas. La película *Belén*, que generó expectativas en el circuito local e internacional, quedó fuera de la lista final, en un contexto atravesado por el recorte de políticas públicas para el sector cultural.

La 98° edición de los Premios de la Academia se realizó el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles y se transmitió por TNT y HBO Max. La gala, conducida nuevamente por Conan O’Brien, apostó a un formato ágil y sin grandes intervenciones humorísticas, en una ceremonia que confirmó el corrimiento del cine latinoamericano —y en particular del argentino— del centro de la escena.Lejos de tratarse de una casualidad, la falta de nominaciones funcionó como síntoma de una política cultural que dejó de concebir al cine como industria, identidad y herramienta de proyección internacional. En ese escenario, la exclusión argentina de los Oscars operó como una postal más del impacto concreto del ajuste sobre la cultura.