Marcos Paz invita a celebrar San Patricio con música, cerveza artesanal y feria de emprendedores

El municipio dese prepara para vivir una nueva edición de San Patricio con dos jornadas a puro encuentro, gastronomía y música. La celebración se realizará el viernes 14 y sábado 15 de marzo, a partir de las 13, en el Paseo de la Estación (Belgrano y 25 de Mayo).El evento contará con un amplio patio gastronómico y un destacado patio cervecero con productores de cerveza artesanal. Además, habrá shows musicales en vivo y una feria de artesanos y emprendedores locales que ofrecerán sus productos al público.Al adelantar la celebración, el responsable de Fiestas Populares, Gastón Luoni, destacó: "En Marcos Paz tenemos grandes cerveceros que compiten a nivel nacional e internacional”.En ese sentido, recordó que el último Festival Gastronómico realizado en el municipio cordobés “fue sumamente exitoso en base a la convocatoria, las ventas de los puesteros y los shows artísticos” gracias a la participación de “mucha gente de Marcos Paz y de afuera, dinamizando la economía local”, por lo que hay grandes expectativas para esta nueva edición de San Patricio.La entrada será libre y gratuita, y desde el Municipio invitan a vecinos y vecinas a acercarse para disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia.