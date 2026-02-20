04.03.2026 / FIESTA POPULAR

Marcos Paz invita a celebrar San Patricio con música, cerveza artesanal y feria de emprendedores

El 14 y 15 de marzo, desde las 13, el Paseo de la Estación será sede de una nueva edición de la festividad con patio gastronómico, productores de cerveza artesanal, shows en vivo y feria de emprendedores.




El municipio de Marcos Paz se prepara para vivir una nueva edición de San Patricio con dos jornadas a puro encuentro, gastronomía y música. La celebración se realizará el viernes 14 y sábado 15 de marzo, a partir de las 13, en el Paseo de la Estación (Belgrano y 25 de Mayo).

El evento contará con un amplio patio gastronómico y un destacado patio cervecero con productores de cerveza artesanal. Además, habrá shows musicales en vivo y una feria de artesanos y emprendedores locales que ofrecerán sus productos al público.

Al adelantar la celebración, el responsable de Fiestas Populares, Gastón Luoni, destacó: "En Marcos Paz tenemos grandes cerveceros que compiten a nivel nacional e internacional”.



En ese sentido, recordó que el último Festival Gastronómico realizado en el municipio cordobés “fue sumamente exitoso en base a la convocatoria, las ventas de los puesteros y los shows artísticos” gracias a la participación de “mucha gente de Marcos Paz y de afuera, dinamizando la economía local”, por lo que hay grandes expectativas para esta nueva edición de San Patricio.

La entrada será libre y gratuita, y desde el Municipio invitan a vecinos y vecinas a acercarse para disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia.

Lo más leído

1

Se hunde la imagen de Milei: el deterioro de la economía familiar y del empleo explican el malestar social

2

"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ

3

Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes

4

Desconcierto y reproches internos en el Gobierno por la liberación de Nahuel Gallo

5

La Corte Suprema ordenó investigar a Jorge Macri por lavado de activos

Más notas de este tema

Qué feriados hay en marzo 2026: fechas confirmadas y lo que viene

02/03/2026 - Feriados y descanso

Qué feriados hay en marzo 2026: fechas confirmadas y lo que viene

Fuerte temporal en el AMBA: inundaciones, cortes de luz y complicaciones para circular tras la intensa tormenta

24/02/2026 - URGENTE

Fuerte temporal en el AMBA: inundaciones, cortes de luz y complicaciones para circular tras la intensa tormenta

Alarma en Mercado Libre: evacúan oficinas en Villa Celina por un paquete con cables y batería

20/02/2026 - POLEMICA

Alarma en Mercado Libre: evacúan oficinas en Villa Celina por un paquete con cables y batería

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.