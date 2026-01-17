Julián Álvarez inauguró el nuevo Paseo Lineal Ferré en Remedios de Escalada

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó la inauguración del nuevo Paseo Lineal Ferré en el Parque Central Las Colonias, en Remedios de Escalada, con el objetivo de que los ciudadanos y las ciudadanas puedan disfrutar de un espacio con nuevo equipamiento deportivo, mobiliario urbano e iluminación LED, entre otros beneficios.“Con este Paseo logramos incorporar 11 mil metros cuadrados al Parque Central Las Colonias, que estamos embelleciendo y mejorando constantemente para que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutarlo. Esta es la manera en la que tenemos que seguir avanzando, con muchísimo esfuerzo y trabajo, para lograr el Lanús que las y los lanusenses se merecen”, resaltó Álvarez.El mismo cuenta con espacios verde con vegetación nativa; cruces peatonales seguros; equipamiento saludable, deportivo y recreativo; mobiliario urbano; un pórtico de acceso al Parque; nueva iluminación LED; se embellecieron los accesos al Parque Central Las Colonias y se colocaron nuevas rejas en el límite con el mencionado sitio.Ese lugar forma parte del proyecto del Parque Central Las Colonias, el gran pulmón verde de la ciudad que contempla el polígono delimitado por las calles Ramón Cabrero - Fray Mamerto Esquiú - 29 de Septiembre, Presbítero José Malabia - José Ingenieros - avenida Hipólito Yrigoyen y Oncativo. Con esto se puso en valor el patrimonio del barrio Las Colonias y se generó más conectividad entre el Este y el Oeste del distrito, lo que contribuyó a mejorar la calidad de vida de miles de lanusenses.También participó de la actividad: la Jefa de Gabinete, Nadia Burgos; la secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Natalia Gradaschi, entre otros funcionarios municipales; el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Lanús, Nicolás Russo; concejales, consejeros escolares y el dirigente Edgardo Depetri.