Trabajadores de Granja Tres Arroyos continuan con los reclamos por deudas salariales y realizan un paro de actividades

Trabajadores de la empresa avícola más importante del pais, Granja Tres Arroyos, continuan con los reclamos por deudas salariales y realizan un paro permanente de actividades.Luego del cierre de la planta de Béccar en noviembre de 2025 y el traslado de 270 operarios a Entre Ríos, Tres Arroyos concentró parte de su operación en La China bajo un esquema de dos turnos. Sin embargo, no alcanzó para recomponer el flujo financiero. Durante el año pasado, además, dejaron la empresa cerca de 400 trabajadores entre despidos, retiros y acuerdos, en el marco del procedimiento preventivo de crisis.Carlos, empleado de la empresa hace una década, explicó a C5N: "Nos vienen debiendo 50 horas del año pasado, el sueldo dicen que lo pagan en cuotas pero no cumplen. No se puede creer en nada en la palabra de ellos. Estamos todos endeudados"."Lo que estamos presentando en este momento es que ya hace un año que venimos con quita salariales. Nos sacaron un 9% más un 2% del presentismo por emergencia para que no se pierdan puestos de trabajo y la verdad que se vio reflejado. Hubo despidos y muy pocos retiros voluntarios", agregó Ariel, otro de los trabajadores.El deterioro financiero se arrastra desde fines de 2024, cuando la empresa comenzó a fraccionar salarios y a reducir remuneraciones para evitar despidos masivos. Ese esquema se sostuvo durante todo 2025 y derivó en el cierre de una de las dos plantas de Concepción del Uruguay. Actualmente, en La China trabajan unos 740 empleados propios y los 270 trasladados desde Béccar, una señal de la tensión que dejó la compactación operativa.Pese a ese escenario, la actividad no se detuvo. Además de los casi 190.000 pollos diarios en La China, la planta de Capitán Sarmiento procesa alrededor de 250.000 por día. En el sector, la lectura es recurrente: el problema no está en la capacidad productiva, sino en la falta de liquidez para sostener la estructura.