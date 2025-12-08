Barrionuevo lanzó duras críticas a la gestión de Milei y a la reforma laboral

En el marco de un multitudinario encuentro sindical en Mar del Plata, el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, lanzó duras críticas a la gestión de Javier Milei y ratificó el rechazo absoluto a la reforma laboral.El dirigente sindical advirtió sobre la parálisis de la actividad productiva y señaló que "el gobierno tiene que dejar de pedir tanta plata prestada y ponerse las pilas para reactivar la economía del país".Para Barrionuevo, la convocatoria del Movimiento Nacional Sindical Peronista resultó "un éxito" y servirá de base para que la CGT defina los próximos pasos a seguir, sin descartar medidas de fuerza o movilizaciones frente al tratamiento del proyecto oficialista en el Senado.Durante su intervención, según publicó La Capital de Mar del Plata, el gastronómico calificó como "perjudicial para los trabajadores" el plan de reformas que impulsa el Ejecutivo y denunció que existen artículos dentro de la normativa que resultan "denigrantes".Con el asesoramiento económico de Martín Redrado como referente del espacio, Barrionuevo insistió en que no es posible modificar las leyes laborales en un contexto de recesión: "Primero, para reformar algo, para cambiar algo, tiene que haber producción en el país. Todavía no arrancó la economía, no hay plata".Finalmente, remarcó que el movimiento sindical avanzará en definiciones políticas con el respaldo de la juventud y sectores eclesiásticos, delegando en la central obrera la responsabilidad de negociar o profundizar el plan de lucha ante una realidad donde, a su criterio, "si no hay consumo, no se da nada"