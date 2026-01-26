Scott Bessent elogió a Milei y lo ubicó como aliado estratégico en la región

Tras la asistencia del mandatario argentino en el Foro Económico Mundial realizado en Davos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, evaluó que el presidente Javier Milei logró consolidar poder político y fortalecer su posición regional al sostener que “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”.En esa línea, el funcionario de Trump señaló que la Argentina ocupa un rol estratégico para Estados Unidos en América Latina y vinculó ese posicionamiento con un proceso de cambios políticos en la región. “Es un país que ya cambió, y ahora Paraguay, Chile y Bolivia cambiaron. Creo que Colombia también cambiará. Veremos qué pasa en Brasil”, especuló sobre la nación que todavía mantiene una política socialista al mando del presidente Luiz Inacio Lula Da Silva.En ese marco, el funcionario consideró que el Presidente amplió su base de gobernabilidad y consolidó vínculos con los gobernadores, lo que le permitiría proyectarse en el tiempo. “Milei está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel, está acercándose a los gobernadores, creo que podría estar presente durante años”, sostuvo.Asimismo, atribuyó el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre a un fuerte respaldo social y apuntó contra la oposición. “Tuvo una gran victoria. Los kirchneristas estaban tratando de causar turbulencias en el mercado para afectar las elecciones”, consideró, para agregar que Milei "tiene un gran impuslo" por el voto joven y el del "segmento más pobre de la sociedad"."La administración de Milei construyó un Gobierno austero y eficiente que busca salvaguardar la propiedad, la libertad y la libre empresa de su pueblo”, celebró respecto al ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.