Ushuaia: un avión militar de EE.UU. aterrizó tras la intervención del puerto por parte del Gobierno

Un avión oficial del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó este domingo en Ushuaia pocos días después de que el Gobierno nacional dispusiera la intervención del puerto local, una coincidencia temporal que volvió a colocar a la capital fueguina en el centro de la atención política y geoestratégica.Según confirmó la embajada estadounidense, la aeronave trasladó a una comitiva bipartidista de congresistas integrantes de la Comisión de Energía y Comercio, quienes visitan el país para mantener reuniones con “funcionarios gubernamentales y actores clave”, aunque sin difusión pública de una agenda detallada.Desde la representación diplomática indicaron que los encuentros previstos incluyen temas vinculados a “la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”, áreas consideradas sensibles dentro de la agenda estratégica de Estados Unidos.El arribo del avión se produjo tras un recorrido que comenzó en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, una instalación de máxima seguridad asociada al avión presidencial Air Force One, con escalas posteriores en San Juan y Aeroparque antes de llegar a Ushuaia, donde quedó estacionado en una plataforma auxiliar del aeropuerto.La presencia de una aeronave militar estadounidense volvió a despertar suspicacias en la provincia, especialmente porque se da luego de la intervención del puerto dispuesta por el Ejecutivo nacional, una medida que desde sectores opositores fue interpretada como un gesto político hacia Washington y, en particular, hacia el Comando Sur.En ese contexto, distintas voces señalaron que la intervención portuaria se concretó el mismo día en que la Argentina formalizó su ingreso al Consejo de Paz impulsado por Donald Trump y presentado en el Foro de Davos, lo que alimentó la hipótesis de que el control del puerto habría sido parte de una negociación para obtener un lugar permanente en ese ámbito y evitar el pago de los mil millones de dólares que el exmandatario estadounidense exige para participar de la iniciativa.El antecedente inmediato de visitas de alto nivel estadounidense a Ushuaia incluye los viajes de los jefes del Comando Sur, Laura Richardson y Alvin Holsey, quienes supervisaron el avance de la base naval integrada que se construye en la ciudad, un proyecto que ya había generado tensiones con el gobierno provincial y reavivó el debate sobre el alcance del vínculo estratégico entre la administración de Javier Milei y Estados Unidos.