Otra baja en el Gobierno: renunció el titular del Renaper y ya tiene reemplazante

El Gobierno nacional aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos como titular del Registro Nacional de las Personas mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y avanzó con la designación de un nuevo responsable del organismo encargado de los documentos de identidad, en una decisión que se suma a una seguidilla de modificaciones en la estructura de la administración central.La salida de Santos quedó formalizada a través del Decreto 33/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, que confirmó además que el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux asumirá la conducción del Renaper a partir del 1° de febrero, tras desempeñarse en distintos cargos de la administración porteña.El ahora ex titular del organismo había sido indagado el año pasado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa Securitas, que investiga presuntas irregularidades en contratos de seguridad, en la que los fiscales le imputaron “el haberse interesado directamente en miras de un beneficio de un tercero en los procedimientos de selección de dicho organismo, direccionado su adjudicación” y también “recibido dinero para hacer, retrasar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.El reemplazante designado, Pérez Lorgueilleux, arrastra a su vez antecedentes judiciales vinculados a su gestión como director general de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue imputado en 2017 por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa por la tragedia de Time Warp, donde cinco jóvenes murieron durante una fiesta electrónica.En aquel momento, el funcionario sostuvo que “entiendo que desde el punto de vista técnico y legal no hay elementos” y afirmó que otorgó la habilitación del evento “porque se cumplía con los requisitos especificados en la normativa”, al tiempo que continuó su carrera dentro de la estructura política porteña hasta desembarcar ahora en la órbita nacional., en un contexto de reconfiguración de cargos jerárquicos que alcanzó a varias áreas.