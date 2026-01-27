Derecha Fest: en plena tensión con la industria, Milei acusó al empresariado de hacer negocios turbios

El presidente Javier Milei fue el principal orador de la Derecha Fest en Mar del Plata, donde en el marco de una fuerte disputa con el sector industrial por la adjudicación del gasoducto en Vaca Muerta defendió su programa económico y lanzó una advertencia al empresariado al sostener que “si quieren hacer negocios turbios con el Estado, deben ir a la quiebra”.El mandatario llegó al evento tras una jornada que incluyó un recorrido por el Parque Industrial y una visita al teatro, e ingresó caminando entre el público hasta el escenario del balneario Horizonte Club de Playa, donde militantes libertarios lo recibieron con consignas y símbolos partidarios, luego de exposiciones previas encabezadas por dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos Sebastián Pareja.Durante su discurso, Milei retomó su paso por el Foro Económico Mundial y remarcó que “es mucho más importante usar la explosión de Davos para dar la batalla cultural”, al tiempo que explicó el motivo de sus reiteradas giras internacionales: “Hay que ir y jugar de visitante así. En 2023 dije que la idea woke había calado en Occidente, en 2024 fui a alertar que Occidente estaba en peligro. En 2025 fui a explicar por qué debíamos rechazar los parásitos mentales que la idea woke había calado en Occidente. La semana pasada fui a explicar cuál es el camino a abrazar, que no es otro que el de las ideas de la libertad y el capitalismo”, repasó.En esa línea, insistió con la idea de que el capitalismo es “el único sistema capaz de garantizar la libertad” por quitar del medio “una maraña de regulaciones impresionantes".ESCALA LA TENSIÓN CON PAOLO ROCCAEn ese marco, Milei endureció su discurso contra el empresariado al cuestionar a quienes, según dijo, buscan protección estatal. "Aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor del Estado”, sentenció, para luego enfatizar en que “si quieren hacer negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra". Su discurso continuó con una dura crítica al sector: "En ese caso son destructores de la sociedad, perjudican a millones".En ese sentido, intentó bromear aferrándose al caso de Cristina Fernández de Kirchner, recluída en su casa desde junio de 2025 cuando la Corte Suprema la inahibilitó de manera perpetua a ejercer cargos públicos junto a seis años de prisión. "La única prisión debería ser para los chorros, como la señora”, ironizó.“Argentina le está demostrando al mundo que el verdadero camino es el de la derecha liberal libertaria”, celebró llegando al final, para luego ratificar el rumbo de su política: "Vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo”, sostuvo, y volvió sobre la idea de que el país "prospera cuando se le quita el Estado de encima".