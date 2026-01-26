Ante los reiterados pedidos de los gobernadores, el Ejecutivo destinará fondos para combatir el fuego en la Patagonia

A horas de una reunión clave de su mesa política en Casa Rosada, el Gobierno nacional confirmó la asignación de fondos extraordinarios para enfrentar los incendios en la Patagonia y oficializó el envío de recursos a los Bomberos Voluntarios y a la provincia de Chubut mediante un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.La medida establece una transferencia de 100 millones de pesos que será distribuida entre 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país, con destino específico a la compra de equipamiento, indumentaria y materiales necesarios para la lucha contra el fuego, según detalla el decreto 91/2026.En paralelo, el Ejecutivo aprobó una partida adicional de 4.000 millones de pesos para Chubut, una de las provincias más afectadas por los focos activos, mientras que las entidades federativas de segundo grado recibirán más de 7.700 millones de pesos para gastos operativos, administrativos y cumplimiento de obligaciones legales, de acuerdo con la cantidad de asociaciones afiliadas.El decreto también contempla una asignación similar para programas de capacitación destinados a bomberos voluntarios y autoridades de las instituciones, en línea con lo dispuesto por la Ley Nacional 25.054, que regula el funcionamiento y financiamiento del sistema en todo el país.La decisión se conoce luego de reiterados reclamos de los gobernadores patagónicos Ignacio Torres, Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa y Claudio Vidal, quienes exigieron a la Nación mayores recursos y la declaración de la emergencia ígnea frente al avance del fuego y la pérdida acumulada de miles de hectáreas.El anuncio contrasta con el contexto de recortes presupuestarios aplicados en los últimos años sobre áreas clave de prevención y respuesta, como Parques Nacionales y el Plan Nacional de Manejo del Fuego, en momentos en que la Patagonia atraviesa una de las temporadas de incendios más severas de las últimas décadas.