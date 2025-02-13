Incendios en Chubut: las altas temperaturas reactivaron focos y ya se quemaron casi 15 mil hectáreas

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut informó que, pese a que el incendio en Puerto Patriada continúa contenido,Según el parte oficial, durante la jornada se registraron reactivaciones simultáneas en cañadones de difícil acceso y en el campo de Payan Delgado, donde el combate se concentró en el uso de medios aéreos, mientras que en Bahía Las Percas se avanzó con herramientas manuales para tareas de enfriamiento y repaso de líneas.La magnitud del incendio quedó nuevamente en evidencia con una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la Comarca Andina, mientras los equipos trabajaron durante horas para evitar que las llamas avanzaran hacia zonas pobladas y áreas forestales vulnerables, en un contexto marcado por temperaturas elevadas y vientos cambiantes.El impacto ambiental ya es significativo: desde el inicio del siniestro, hace aproximadamente dos semanas, el fuego afectó más de 14.770 hectáreas de matorral, bosque implantado y bosque nativo, de acuerdo a los registros del SPMF, mientras que el origen del incendio aún no fue determinado.En paralelo, continúan las tareas de combate en el Parque Nacional Los Alerces, con un operativo coordinado entre Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y la Provincia, que incluye monitoreos aéreos con drones y trabajos preventivos ante el riesgo que representan los bancos de humo y los desmoronamientos registrados sobre la Ruta 71. En total, ya son más de 250 personas las que trabajan en la zona, incluyendo brigadistas, pilotos, meteorólogos y personal de apoyo de distintos organismos nacionales y provinciales, en un operativo que también debió atender la evacuación sanitaria de un brigadista herido de gravedad, trasladado a Trelew para recibir atención especializada, mientras el fuego sigue bajo vigilancia constante