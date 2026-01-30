Kicillof apuntó contra la reforma laboral de Milei: "No tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona"

El gobernador bonaerense alertó sobre el impacto negativo que tendría el proyecto libertario en las vacaciones y “el derecho a descansar“ de los trabajadores.
La Reforma Laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona. Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso. pic.twitter.com/t7XiZ6RPJD Axel Kicillof (@Kicillofok) January 30, 2026
