30.01.2026 / Política

Kicillof apuntó contra la reforma laboral de Milei: "No tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona"

El gobernador bonaerense alertó sobre el impacto negativo que tendría el proyecto libertario en las vacaciones y “el derecho a descansar“ de los trabajadores.




El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó este viernes contra el proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei y afirmó que la iniciativa oficialista “no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”.

En una publicación que posteó en su cuenta de X, el mandatario provincial alertó sobre el impacto negativo que tendría la reforma laboral en las vacaciones y “el derecho a descansar“ de los trabajadores.

“La reforma laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona. Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”, advirtió.



Kicillof publicó un video de la última conferencia de verano en la cual hizo mención a una encuesta que arrojó datos alarmantes: el 57% de las familias no se pueden tomar sus merecidas vacaciones.






