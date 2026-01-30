La Cancillería de Milei pone en la mira a Cuba y recomienda no viajar por la crisis social

La Cancillería argentina emitió este viernes una recomendación oficial para evitar o postergar viajes turísticos a Cuba, al argumentar un agravamiento de las condiciones de vida en el país caribeño. La advertencia también alcanzó a los ciudadanos argentinos que ya residen en la isla, a quienes se les sugirió seguir de cerca la evolución de la situación.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno, señaló que en Cuba se registraron faltantes de combustible incluso en zonas turísticas, además de interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico, dificultades en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos.La recomendación se conoció en un contexto de endurecimiento del posicionamiento internacional del gobierno de Javier Milei, que desde su asunción adoptó una política exterior abiertamente confrontativa con los países gobernados por fuerzas de izquierda en la región. En ese marco, Cuba volvió a ocupar un lugar central en el discurso oficial.Desde Cancillería indicaron que la medida tuvo como objetivo “preservar la seguridad y el bienestar” de los ciudadanos argentinos, aunque la advertencia se leyó también como un gesto político que excedió lo estrictamente consular y se inscribió en una narrativa regional de aislamiento hacia la isla.La comunicación oficial cerró con un llamado a la prudencia y a la atención permanente frente a los acontecimientos en Cuba, mientras el Gobierno argentino profundizó una agenda internacional que marcó distancia con históricos socios políticos y diplomáticos de la región.