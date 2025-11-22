31.01.2026 / ADVERTENCIA

Paritarias: La Fraternidad amenaza con una huelga nacional en rechazo a la propuesta de 1% de aumento

El sindicato de conductores de trenes advirtió que podría paralizar el servicio en todo el país el próximo 5 de febrero si no hay una mejora en la oferta salarial. El Gobierno tiene plazo hasta este lunes para presentar una nueva propuesta en la mesa paritaria.




El sindicato que nuclea a los conductores de trenes anunció que evalúa convocar a un paro general ferroviario para el jueves 5 de febrero en rechazo a la oferta salarial del 1% para enero y advirtió que esa cifra resulta inaceptable frente a la pérdida de poder adquisitivo, luego de advertir que el ofrecimiento del empresariado “no recompone en absoluto el salario”.

La advertencia se conoció tras la última reunión paritaria con las empresas ferroviarias, en un contexto de creciente malestar gremial por la falta de avances en la negociación. Desde el sindicato que conduce Omar Maturano ratificaron que, si no hay una mejora sustancial en las próximas horas, la medida de fuerza paralizará el servicio de trenes en todo el país.

La definición final quedará atada a lo que ocurra en las próximas 48 horas, cuando el Gobierno vuelva a sentarse a negociar con el gremio. El lunes será una jornada clave, ya que de no existir una nueva propuesta oficial, La Fraternidad anticipó que formalizará la convocatoria al paro mediante un comunicado.

El conflicto se inscribe en una escalada de tensiones entre los sindicatos del transporte y la gestión nacional, atravesada también por el rechazo gremial a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. En ese marco, Maturano sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo de los ferroviarios alcanza hoy el 38%, mientras cuestionó el impacto de la política económica sobre el sector.

Además del reclamo salarial, el titular del gremio puso el foco en la situación del sistema ferroviario y advirtió sobre el deterioro del servicio: “La prioridad es también el estado del material rodante, que se va cayendo”, alertó, y remarcó que al quedarse "sin industria", también se quedan "sin salario", en referencia a la falta de inversión y mantenimiento en los trenes.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Reapareció Alberto Fernández y advirtió sobre Trump: Nos estamos aliando con alguien en decadencia

3

La imagen del Gobierno muestra señales de desgaste: nueva baja del índice de confianza

4

¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia

5

La desidia de la gestión de Jorge Macri: un cartonero murió desangrentado mientras en un contenedor

Más notas de este tema

Tras semanas de tensión, la UTA logró cerrar un acuerdo salarial y desactivó el paro de colectivos

30/01/2026 - PARITARIAS

Tras semanas de tensión, la UTA logró cerrar un acuerdo salarial y desactivó el paro de colectivos

A la espera de una mejor oferta salarial y con subsidios atrasados, escala el conflicto con la UTA

27/01/2026 - CONFLICTO SALARIAL

A la espera de una mejor oferta salarial y con subsidios atrasados, escala el conflicto con la UTA

Paritaria docente: sindicatos rechazaron las recomposiciones y reclaman aumentos que cubran la pérdida salarial

22/11/2025 - CONFLICTO

Paritaria docente: sindicatos rechazaron las recomposiciones y reclaman aumentos que cubran la pérdida salarial

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.