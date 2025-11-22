Paritarias: La Fraternidad amenaza con una huelga nacional en rechazo a la propuesta de 1% de aumento

, luego de advertir que el ofrecimiento del empresariado “no recompone en absoluto el salario”.La advertencia se conoció tras la última reunión paritaria con las empresas ferroviarias, en un contexto de creciente malestar gremial por la falta de avances en la negociación. Desde el sindicato que conduce Omar Maturano ratificaron que, si no hay una mejora sustancial en las próximas horas, la medida de fuerza paralizará el servicio de trenes en todo el país.La definición final quedará atada a lo que ocurra en las próximas 48 horas, cuando el Gobierno vuelva a sentarse a negociar con el gremio. El lunes será una jornada clave, ya que de no existir una nueva propuesta oficial, La Fraternidad anticipó que formalizará la convocatoria al paro mediante un comunicado.El conflicto se inscribe en una escalada de tensiones entre los sindicatos del transporte y la gestión nacional, atravesada también por el rechazo gremial a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. En ese marco, Maturano sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo de los ferroviarios alcanza hoy el 38%, mientras cuestionó el impacto de la política económica sobre el sector.Además del reclamo salarial, el titular del gremio puso el foco en la situación del sistema ferroviario y advirtió sobre el deterioro del servicio: “La prioridad es también el estado del material rodante, que se va cayendo”, alertó, y remarcó que al quedarse "sin industria", también se quedan "sin salario", en referencia a la falta de inversión y mantenimiento en los trenes.