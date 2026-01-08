01.02.2026 / Declaraciones

Cordero aseguró que no habrá quita de indemnizaciones

El secretario de Trabajo defendió el proyecto de reforma laboral y señaló que implica "un ordenamiento del sistema".




El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, salió a defender la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aseguró que no prevé una quita de indemnizaciones por despido.

En diálogo con Splendid AM 990, Cordero aclaró que Fondo de Asistencia Laboral no implica una reducción de las indemnizaciones por despido, sino un ordenamiento del sistema. “Este mecanismo no implica ninguna quita de indemnizaciones; las ordena, reduce la litigiosidad y evita que los conflictos terminen en juicios largos y costosos”, aseguró.

De acuerdo con el funcionario, este fondo se financiará a través de una detracción del 3% de las contribuciones patronales y permitirá que las pymes cuenten con recursos específicos para afrontar desvinculaciones laborales, ya sea mediante indemnizaciones o acuerdos entre partes, sin comprometer su capital operativo.

Cordero subrayó que la reforma “fomenta la seguridad jurídica y reduce los costos indirectos que hoy actúan como un impedimento para que las empresas contraten personal”, aclarando que “no se busca afectar el salario real sino eliminar los riesgos que generan desconfianza en el sector empleador”.

Además, el secretario dijo que “las vacaciones se mantienen exactamente iguales y que la modificación solo permite que el trabajador y el empleador acuerden su fraccionamiento sin que el Estado deba intervenir con sanciones”.

En esa línea, remarcó:  “Se busca darle potestad al empleado para decidir sobre su propia vida y gestionar su tiempo según sus necesidades, permitiendo incluso que quienes deseen trabajar más horas puedan hacerlo para mejorar sus ingresos dentro de los límites de salud y seguridad”.

Por otra parte, resaltó que el proyecto “regula el trabajo autónomo, una modalidad muy buscada por los jóvenes, para evitar que estas contrataciones sean interpretadas judicialmente como relación de dependencia y así fomentar la formalización de nuevos vínculos laborales”.

Para finalizar, remarcó que el país necesita adaptarse a las nuevas realidades del mundo del trabajo para salir del estancamiento en el empleo asalariado”.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Reapareció Alberto Fernández y advirtió sobre Trump: Nos estamos aliando con alguien en decadencia

3

La imagen del Gobierno muestra señales de desgaste: nueva baja del índice de confianza

4

¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia

5

El Gobierno le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y entrega el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

Más notas de este tema

Fin del diálogo: el Ejecutivo ratifica que no habrá cambios en el capítulo sindical de la reforma laboral

21/01/2026 - CONGRESO

Fin del diálogo: el Ejecutivo ratifica que no habrá cambios en el capítulo sindical de la reforma laboral

La oposición rechaza la reforma laboral del Gobierno y avanza con una propuesta propia

20/01/2026 - RESISTENCIA

La oposición rechaza la reforma laboral del Gobierno y avanza con una propuesta propia

Bullrich quiere negociar con la CGT de cara al debate por la reforma laboral

08/01/2026 - CONSENSO

Bullrich quiere negociar con la CGT de cara al debate por la reforma laboral

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.