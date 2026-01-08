Cordero aseguró que no habrá quita de indemnizaciones

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, salió a defender la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aseguró que no prevé una quita de indemnizaciones por despido.En diálogo con Splendid AM 990, Cordero aclaró que Fondo de Asistencia Laboral no implica una reducción de las indemnizaciones por despido, sino un ordenamiento del sistema. “Este mecanismo no implica ninguna quita de indemnizaciones; las ordena, reduce la litigiosidad y evita que los conflictos terminen en juicios largos y costosos”, aseguró.De acuerdo con el funcionario, este fondo se financiará a través de una detracción del 3% de las contribuciones patronales y permitirá que las pymes cuenten con recursos específicos para afrontar desvinculaciones laborales, ya sea mediante indemnizaciones o acuerdos entre partes, sin comprometer su capital operativo.Cordero subrayó que la reforma “fomenta la seguridad jurídica y reduce los costos indirectos que hoy actúan como un impedimento para que las empresas contraten personal”, aclarando que “no se busca afectar el salario real sino eliminar los riesgos que generan desconfianza en el sector empleador”.Además, el secretario dijo que “las vacaciones se mantienen exactamente iguales y que la modificación solo permite que el trabajador y el empleador acuerden su fraccionamiento sin que el Estado deba intervenir con sanciones”.En esa línea, remarcó: “Se busca darle potestad al empleado para decidir sobre su propia vida y gestionar su tiempo según sus necesidades, permitiendo incluso que quienes deseen trabajar más horas puedan hacerlo para mejorar sus ingresos dentro de los límites de salud y seguridad”.Por otra parte, resaltó que el proyecto “regula el trabajo autónomo, una modalidad muy buscada por los jóvenes, para evitar que estas contrataciones sean interpretadas judicialmente como relación de dependencia y así fomentar la formalización de nuevos vínculos laborales”.Para finalizar, remarcó que el país necesita adaptarse a las nuevas realidades del mundo del trabajo para salir del estancamiento en el empleo asalariado”.