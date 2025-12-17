La oposición rechaza la reforma laboral del Gobierno y avanza con una propuesta propia

La oposición peronista salió a marcarle la cancha al Gobierno luego de que el Ejecutivo confirmara que insistirá con la reforma laboral en las sesiones extraordinarias, al advertir que el proyecto oficial profundiza la precarización y anunciar el avance de una propuesta propia que busca modificar de manera estructural el marco de derechos de las y los trabajadores sin retrocesos.Desde el bloque de Fuerza Patria, la diputada nacional Kelly Olmos fue una de las voces más duras, cuando calificó la iniciativa libertaria como “extremadamente regresiva”, para luego sostener que la intención del oficialismo no es modernizar el sistema laboral sino consolidar un esquema de mayor desigualdad en las relaciones de trabajo.En paralelo, el senador Mariano Recalde confirmó que el peronismo viene trabajando desde hace tiempo en una batería de proyectos que retoman ejes históricos del debate laboral y que ahora buscan articularse en una propuesta integral frente al avance del Ejecutivo sobre derechos consolidados.Entre los puntos centrales de la iniciativa opositora se destacan la recomposición del poder adquisitivo, el pago íntegro de los salarios en dinero, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la incorporación de licencias parentales igualitarias, además de mecanismos para proteger el derecho a la desconexión digital.La propuesta también contempla una reducción de la jornada laboral, con límites diarios y semanales más acordes a las discusiones que se dan a nivel internacional, en contraste con el proyecto oficial que habilita extensiones horarias y reduce el costo de los despidos, una combinación que la oposición considera regresiva.Mientras el Gobierno busca blindar su reforma con el respaldo de gobernadores aliados y negocia compensaciones por el impacto fiscal en las provincias, el peronismo evalúa distintas estrategias parlamentarias para frenar el avance del oficialismo y condicionar el debate en el recinto durante febrero. En ese marco, Olmos sintetizó la posición del espacio: "Lo que hace el Gobierno es congelar una situación de precariedad y falta de derechos”, advirtió, y subrayó que, frente a ese escenario, la oposición buscará instalar un modelo laboral alternativo que amplíe garantías y equilibre la relación entre empleadores y trabajadores.