21.01.2026 / CONGRESO

Fin del diálogo: el Ejecutivo ratifica que no habrá cambios en el capítulo sindical de la reforma laboral

La Casa Rosada cerró la discusión sobre los artículos vinculados a sindicatos y convenios colectivos, mientras habilita una negociación acotada en el tramo tributario para sumar apoyos provinciales antes del tratamiento legislativo.




El Gobierno nacional ratificó que no modificará el capítulo sindical de la reforma laboral y dio por cerrado cualquier margen de negociación sobre los artículos que regulan la representación gremial y los convenios colectivos al sostener que el proyecto debe avanzar sin alteraciones en ese punto clave.

La definición forma parte de la estrategia oficial para acelerar el tratamiento legislativo antes de febrero, plazo que el Presidente fijó como límite, y contrasta con la disposición a revisar aspectos tributarios de la iniciativa con el objetivo de garantizar los votos de los gobernadores en el Congreso.

Sin embargo, el Ejecutivo abrió una instancia de negociación en el capítulo impositivo, en particular sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, un apartado que concentra las mayores tensiones con las provincias por su impacto directo en la recaudación coparticipable.

Según fuentes oficiales, la Casa Rosada evalúa modificaciones acotadas en ese tramo del proyecto y descarta mecanismos de compensación por fuera del Presupuesto, como fondos extraordinarios u obras específicas. Por su parte, gobernadores aliados reclaman esquemas de transición que atenúen el efecto fiscal de la reforma.

En contraste, desde el Ejecutivo insisten en que no habrá revisiones sobre el núcleo sindical de la ley, minimizan la posibilidad de medidas de fuerza y remarcan que cualquier cambio habilitado en el Congreso no alterará “el espíritu del proyecto” impulsado por el Ejecutivo, sin darle relevancia a las presiones que el sector industrial está dando a la CGT, con la intención de organizar un paro y una movilización de cara al debate. 

Lo más leído

1

Oxfam pone el foco en Milei y advierte por el avance de un modelo que concentra riqueza y debilita la democracia

2

A once años de la muerte de Alberto Nisman

3

Irán criticó la decisión de Argentina de catalogar como terrorista a la Fuerza Quds: Habrá respuesta

4

A Milei y Trump no les gusta esto: diputados libertarios visitaron Huawei con plata de China

5

La Corte prepara un fallo demoledor contra Jorge Macri para después de la feria judicial

Más notas de este tema

La oposición rechaza la reforma laboral del Gobierno y avanza con una propuesta propia

20/01/2026 - RESISTENCIA

La oposición rechaza la reforma laboral del Gobierno y avanza con una propuesta propia

Bullrich quiere negociar con la CGT de cara al debate por la reforma laboral

08/01/2026 - CONSENSO

Bullrich quiere negociar con la CGT de cara al debate por la reforma laboral

Santilli reactiva la negociación con gobernadores para asegurar la reforma laboral

02/01/2026 - RONDA DE REUNIONES

Santilli reactiva la negociación con gobernadores para asegurar la reforma laboral

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.