Fin del diálogo: el Ejecutivo ratifica que no habrá cambios en el capítulo sindical de la reforma laboral

El Gobierno nacional ratificó que no modificará el capítulo sindical de la reforma laboral y dio por cerrado cualquier margen de negociación sobre los artículos que regulan la representación gremial y los convenios colectivos al sostener que el proyecto debe avanzar sin alteraciones en ese punto clave.La definición forma parte de la estrategia oficial para acelerar el tratamiento legislativo antes de febrero, plazo que el Presidente fijó como límite, y contrasta con la disposición a revisar aspectos tributarios de la iniciativa con el objetivo de garantizar los votos de los gobernadores en el Congreso.Sin embargo, el Ejecutivo abrió una instancia de negociación en el capítulo impositivo, en particular sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, un apartado que concentra las mayores tensiones con las provincias por su impacto directo en la recaudación coparticipable.Según fuentes oficiales, la Casa Rosada evalúa modificaciones acotadas en ese tramo del proyecto y descarta mecanismos de compensación por fuera del Presupuesto, como fondos extraordinarios u obras específicas. Por su parte, gobernadores aliados reclaman esquemas de transición que atenúen el efecto fiscal de la reforma.En contraste, desde el Ejecutivo insisten en que no habrá revisiones sobre el núcleo sindical de la ley, minimizan la posibilidad de medidas de fuerza y remarcan que cualquier cambio habilitado en el Congreso no alterará “el espíritu del proyecto” impulsado por el Ejecutivo, sin darle relevancia a las presiones que el sector industrial está dando a la CGT, con la intención de organizar un paro y una movilización de cara al debate.