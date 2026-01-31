El presidente Javier Milei fue invitado a la Gala Prosperidad Hispana que se realizará el 10 de febrero en Mar -a- Lago, Miami, Estados Unidos. La jornada será en la residencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.Aunque los organizadores del evento ya dan por sentada la participación de Milei, la Casa Rosada aún no confirmó oficialmente su presencia.“El presidente Javier Milei disertará en The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, el evento en el que el director de La Derecha Diario, Javier Negre, será host, en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, el próximo 10 de febrero”, republicó Negre en su cuenta de X.Según la Agencia Noticias Argentinas, este encuentro tendrá como objetivo reforzar la alianza estratégica entre ambos líderes, tras la incorporación de Argentina como miembro del Board of Peace (Junta de la Paz"La Gala de la Prosperidad Hispana es una histórica celebración de etiqueta que honra 250 años de prosperidad estadounidense y las contribuciones fundamentales de los hispanoamericanos al futuro económico de la nación", aseguraron los orgnaizadores del evento.Estarán presentes personalidades como Jorge Masvidal, campeón de UFC; Peter Lamelas, embajador estadounidense en Buenos Aires; el político brasileño Eduardo Bolsonaro; Alex Bruesewitz, asesor de Trump, y el ex alcalde neoyorkino Rudy Giuliani.