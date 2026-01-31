El sindicalismo combativo organiza un plenario contra la reforma laboral

Decena de sindicatos, organizaciones sociales y sectores en lucha lanzaron un Plenario Nacional para combatir la reforma laboral. La jornada será el lunes 2 de febrero a las 17 horas en Parque Lezama.Prevén la presencia de legisladores de izquierda, dirigentes sindicales, movimientos piqueteros independientes y agrupaciones de jubilados.“Estamos convocando a todos los sectores que deseen pelear consecuentemente contra la reforma laboral y el plan de Milei, Trump y el FMI”, manifestó Romina Del Plá, diputada nacional por el PO-FITU.A su vez, señaló: “El nuevo frente sindical – encabezado por la UOM, Aceiteros y las CTA – reclama a la CGT que luche pero por su parte solo ha anunciado movilizaciones en Córdoba y Rosario para presionar a los gobernadores; es una variante de la orientación del triunvirato. Hay que llamar ya al paro en todos los gremios y organizar, mediante asambleas y congresos, la continuidad de la huelga hasta derrotar la reforma .Necesitamos un plan de lucha hasta la huelga general para derrotar esta ofensiva”.Por su parte, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan, expresó: “Convocamos a Parque Lezama porque la reforma laboral afecta a todos los trabajadores y trabajadoras, seamos del sector público o privado. En el Garrahan están pasando compulsivamente al monotributo a profesionales que cubren guardias, o sea una reforma laboral de hecho”.“Como fueron el Garrahan, discapacidad y universidad, necesitamos que la caída de esta reforma sea una gran causa nacional. Para organizar esta lucha es imperioso que haya asambleas en los lugares de trabajo, plenarios de delegados y, en general, instancias de deliberación”, agregó Lipcovich.