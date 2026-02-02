02.02.2026 / PARLAMENTO

Arrancan las sesiones extraordinarias: los principales proyectos que se tratarán en el Congreso

En el inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno intensifica las negociaciones para reunir los votos necesarios. La reforma laboral y la reforma penal juvenil concentran el debate parlamentario.



Tras el receso legislativo, el Congreso retoma este lunes su actividad en el marco de las sesiones extraordinarias, con una agenda cargada y negociaciones contrarreloj. La reforma laboral, la reforma penal juvenil y la Ley de Glaciares aparecen como los ejes centrales del debate parlamentario, en un escenario atravesado por tensiones políticas y números ajustados.

El oficialismo llega al recinto con la prioridad puesta en avanzar con la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Aunque el proyecto ya obtuvo dictamen en comisión en el Senado, el respaldo necesario para aprobarlo sin cambios todavía no está garantizado, lo que obliga al Ejecutivo a intensificar las gestiones con bloques aliados y sectores dialoguistas.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a dinamizar el empleo formal y reducir la litigiosidad en el ámbito laboral. En esa línea, funcionarios y referentes del oficialismo mantienen reuniones con legisladores y gobernadores para sumar apoyos y evitar que el tratamiento del proyecto se dilate o quede trabado en la Cámara alta.

Las conversaciones se concentran especialmente en el Senado, donde la correlación de fuerzas es más incierta. Allí, el oficialismo no descarta introducir modificaciones al texto original para destrabar resistencias y asegurar su aprobación, en paralelo a la búsqueda de acuerdos con mandatarios provinciales.

El temario de las sesiones extraordinarias también incluye la reforma del régimen penal juvenil, que reabre un debate de alto impacto político y social, la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Ejecutivo busca reactivar en el Congreso, y un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, que redefine los criterios de protección y otorga a las provincias la facultad de delimitar las zonas alcanzadas.

