Manuel Adorni salió a responderle al Indio Solari pero era una fake news

Si bien los libertarios se autoperciben como especialistas en la "calle digital", el funcionario estrella del Gobierno terminó replicando una falsa frase del cantante.
February 1, 2026
1
La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia
2
Reapareció Alberto Fernández y advirtió sobre Trump: Nos estamos aliando con alguien en decadencia
3
¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia
4
El Gobierno le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y entrega el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos