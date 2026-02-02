02.02.2026 / EN LAS REDES

Manuel Adorni salió a responderle al Indio Solari pero era una fake news

Si bien los libertarios se autoperciben como especialistas en la "calle digital", el funcionario estrella del Gobierno terminó replicando una falsa frase del cantante.



El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que viene de sumar poder y posiciones en el Gobierno tras asumir como director de YPF, parece que utiliza los domingos para difundir fake news en sus redes sociales, esta vez con Indio Solari como protagonista.

Se trata del funcionario que en sus épocas de vocero presidencial tuvo un programa, con breves emisiones, llamado "Fake 7 8" con el que pretendía desmentir presuntas informaciones falses contra el Gobierno libertario. En el debut del ciclo que iba por YouTube, incluso, mencionó a minutouno.com.

Esta vez, como tantas otras, fue el propio Adorni quien difundió una falsa noticia: compartió una supuesta placa de Crónica con una declaración de exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con una declaración contra el Gobierno de Javier Milei. "La juventud siempre fue rebelde, más aun en gobiernos dictatoriales como este", dice la imagen, claramente editada. La cuestión es que Solari nunca dio tal declaración.

Pese que fueron varios los usuarios que le aclararon a Adorni que se trataba de fake news, el vocero seguía sin eliminar su posteo que acompañó con su clásico y siempre irónico "¿?".

