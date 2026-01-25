insólito ataque del Gordo Dan a un abuelo que pidió políticas de contención tras el asesinato de su nieto

En medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad, el influencer libertario arremetió con violencia verbal contra el abuelo de Jeremías Monzón, el joven asesinado, luego de que reclamara instituciones que contengan a chicos que delinquen en lugar de un enfoque exclusivamente punitivo.
1
La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia
2
Reapareció Alberto Fernández y advirtió sobre Trump: Nos estamos aliando con alguien en decadencia
3
¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia
4
El Gobierno le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y entrega el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos