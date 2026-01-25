02.02.2026 / TWITTER

insólito ataque del Gordo Dan a un abuelo que pidió políticas de contención tras el asesinato de su nieto

En medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad, el influencer libertario arremetió con violencia verbal contra el abuelo de Jeremías Monzón, el joven asesinado, luego de que reclamara instituciones que contengan a chicos que delinquen en lugar de un enfoque exclusivamente punitivo.




Las declaraciones del Gordo Dan se produjeron durante la discusión pública sobre la edad de imputabilidad y generaron un fuerte repudio por el nivel de agresión y deshumanización hacia una víctima directa de la violencia. El influencer apuntó contra Aldo, abuelo de Jeremías Monzón, quien había expresado una postura enfocada en la prevención y la reinserción social.

“Pero viejo de mierda, te torturaron y acuchillaron a tu nieto en un baldío mientras lo filmaban implorando por su vida y CAGÁNDOSELE de risa, y vos estás pidiendo que aprendan a coser en vez de pudrirse bien en la cárcel la concha bien de todo pelotudo hijo de puta”, dijo el Gordo Dan, en un mensaje que circuló rápidamente por redes sociales.

Las palabras contrastaron con el pedido público de Aldo, quien reclamó una respuesta del Estado que no se limite al castigo. El abuelo de la víctima sostuvo que es necesario que existan “instituciones que resguarden a estos chicos que delinquen” para que “estudien y aprendan un oficio”, y remarcó que “no sea una jaula”.

El episodio volvió a exponer el tono extremo que adopta parte del debate público impulsado desde sectores libertarios, donde el dolor de las víctimas es utilizado para promover discursos de mano dura, incluso a costa de atacar a quienes atraviesan una tragedia personal y reclaman soluciones de fondo.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Reapareció Alberto Fernández y advirtió sobre Trump: Nos estamos aliando con alguien en decadencia

3

¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia

4

El Gobierno le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y entrega el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

5

Causa YPF: el Gobierno rechazó revelar la ubicación del oro del Banco Central

Más notas de este tema

Otermín destacó a Mantegazza y reforzó la agenda de gestión con eje en seguridad e inclusión

28/01/2026 - LOMAS DE ZAMORA

Otermín destacó a Mantegazza y reforzó la agenda de gestión con eje en seguridad e inclusión

La desidia de la gestión de Jorge Macri: un cartonero murió desangrentado mientras en un contenedor

25/01/2026 - CABA

La desidia de la gestión de Jorge Macri: un cartonero murió desangrentado mientras en un contenedor

"Cabezas presente": se cumplen 29 años del asesinato de Josè Luis Cabezas

25/01/2026 - LIBERTAD DE PRENSA

"Cabezas presente": se cumplen 29 años del asesinato de Josè Luis Cabezas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.