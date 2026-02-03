Kreplak lapidario contra Manuel Adorni por festejar la importación de "chatarra" como política de Salud

-¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales?



- No, algo mucho mejor. Se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control. pic.twitter.com/BCUb6bTnWL — Nicolás Kreplak (@nkreplak) February 2, 2026

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, liquidó este lunes al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, a quien acusó de celebrar la apertura de las importaciones de "chatarra" como política de Salud de la Casa Rosada. "-¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales? - No, algo mucho mejor. Se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control", ironizó Kreplak ante la falta de políticas sanitarias de Nación y frente al constante ajuste que la Casa Rosada aplica sobre este, uno de los sectores más sensibles.El irónico tuit de Kreplak fue en respuesta al autocelebratorio que había publicado minutos antes Adorni. El Jefe de Gabinete había celebrado la flexibilizaciones de las condiciones para la importación de equipamiento médico usado desde distintas partes del mundo. La medida quedó plasmada en la Disposición 224/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicada hoy en el Boletín Oficial. "A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado. Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos. Fin", celebró Adorni.La Disposición 224/2026 de la Anmat actualiza los requerimientos para la importación de productos médicos usados y reacondicionados en la Argentina. Desde el gobierno libertario sostuvieron que las regulaciones que limitaban la importación de equipos médicos usados eran "obsoletas" y avanzaron este lunes en la posibilidad de que más actores del sistema sanitario y no solo importadores y fabricantes, sino también hospitales, clínicas y centros de diagnóstico, puedan acceder directamente a tecnología médica usada. Así, se espera que los centros de salud de menor escala puedan modernizar su equipamiento y mejorar los diagnósticos y tratamientos aunque sea con equipamiento usado.El nuevo régimen, tal como informó Anmat, establece tres modalidades para la importación de productos médicos registrados en el organismo: equipos reacondicionados en el exterior, dispositivos usados que, a criterio del importador, no requieren reacondicionamiento, y equipos usados que ingresan al país para ser reacondicionados localmente. En cada caso, la documentación requerida se ajusta según el tipo de producto y su historial de uso.La Anmat definió un sistema de control diferenciado según el nivel de riesgo de cada equipo. Para productos de bajo riesgo se reducirá la intervención previa, lo que acelera el acceso, mientras que los dispositivos de alta complejidad estarán sujetos a verificaciones más estrictas y requerirán, además, una autorización expresa de la agencia reguladora. Cualquiera sea la modalidad, todos los productos deberán acompañarse de certificados de reacondicionamiento o informes de verificación técnica expedidos por el fabricante, un servicio técnico local habilitado o bien instituciones extranjeras radicadas en países de alta vigilancia sanitaria. No podrán importarse bajo este régimen productos médicos de uso único.