Cruce entre Milani y Sáenz: el militar lo acusó de bajarse los pantalones a pedido del Gobierno y lo tildó de "guapo de papel"

El ex jefe del Ejército César Milani y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, protagonizaron este lunes en redes sociales un tenso cruce de ida y vuelta que empezó cuando el militar llamó “guapo de papel” al mandatario, luego de que éste criticara a la ex presidenta Cristina Kirchner y defendiera a legisladores peronistas jujeños que fueron suspendidos del PJ de esa provincia por inconductas partidarias.Como respuesta a la crítica de Milani, Sáenz lo calificó de “guapo de cuartel” y defendió su postura invocando al General Güemes y su “valentía para plantarse contra las ideas y conductas equivocadas”. La respuesta del ex jefe del Ejército fue fulminante: “Gobernador, bájese del pony. Usted no representa ni siquiera es la sombra del caudillo Güemes”. Y echó más nafta al fuego cuando acusó a Sáenz de “bajarse los pantalones cada vez que el Gobierno nacional se lo pide”. “Su misión, por el momento, es mucho más modesta, empiece por no bajarse los pantalones cada vez que el Gobierno nacional se lo pida. Eso ya sería un gran logro”, ironizó.Milani tampoco dejó pasar el menosprecio a la honorabilidad del uniforme militar “verde oliva” y las charreteras que hizo Sáenz, quien postuló una supuesta superioridad moral del “poncho” salteño. “Al caudillo y al poncho déjelos a salvo en la gloria a la cual pertenecen. Por cierto, muy desafortunada y despectiva su frase respecto al uniforme de la Patria y las charreteras. No es una ofensa personal, sino un agravio a la institución”, retrucó el ex jefe del Ejército. “Tanto el uniforme de la Patria como esas charreteras que usted insultó las vistieron nuestros próceres y el creador del movimiento al cual usted dice pertenecer, el General Perón. La próxima vez, diríjase con más respeto”, le espetó Milani.El asunto no quedó ahí ya que Sáenz volvió a salirle al cruce, reclamándole a Milani que “no tergiverse opiniones con acrobacias argumentales de mala fe”. El conflicto se inició cuando Sáenz había el supuesto “autoritarismo” de Cristina Kirchner por avalar la intervención del PJ de Jujuy que suspendió a dirigentes peronistas de esa provincia como la senadora nacional de Convicción Federal Carolina Moisés (por votar a favor del Presupuesto de Milei y del RIGI de la ley Bases), Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes. “¡Basta de autoritarismo! En un nuevo capítulo de la dictadura del pensamiento que ejerce Cristina Fernández de Kirchner sobre el PJ, sus interventores bonaerenses decidieron la suspensión de militantes y dirigentes por haber cometido el pecado de estos tiempos: disentir con las órdenes de la señora”, escribió Sáenz el jueves pasado.Ese mensaje, que incluía una foto con la senadora Carolina Moisés y los gobernadores Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, motivó la reacción de Milani. El ex militar cuestionó al gobernador por criticar a Cristina Kirchner y “ponerse de rodillas” ante Javier Milei. Sáenz respondió hoy: “Guapos de cuartel. Si invoca la historia, tenga la delicadeza de estudiarla. Afortunadamente hace algunas décadas vivimos en democracia y aunque le cueste entenderlo, los tiempos de las jerarquías arbitrarias, esas de las sinrazones, las botas y los gritos, quedaron en el pasado”. “Su poncho, ese que orgullosamente llevo en mis espaldas, es mucho más que un uniforme verde oliva o una charretera: es un estandarte de todos los salteños que represento por el voto popular. No sé usted a quién ni a qué intereses representa. Yo lo tengo claro: es Salta y los salteños”, escribió también el gobernador.