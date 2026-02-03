Ante la consulta de los medios, el embajador en EEUU no pudo desmentir el acuerdo entre Milei y Trump para recibir deportados

La evasiva del embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro "Alec" Oxenford, ante una consulta periodística volvió a dejar en una posición incómoda al gobierno nacional, que aún no logró desmentir de manera categórica la versión publicada por The New York Times sobre un presunto acuerdo con Donald Trump para que envíe a nuestro país inmigrantes deportados.Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial clara. Mientras el Javier Milei se limitó a replicar en redes sociales mensajes de usuarios afines que niegan la información, el canciller Pablo Quirno no realizó declaraciones públicas sobre el tema. En ese contexto, el diplomático argentino evitó pronunciarse y apeló a razones de confidencialidad: "No puedo hablar de estos temas por cuestiones de confidencialidad", respondió ante una consulta del periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre. La postura del embajador coincide con la línea adoptada por la Cancillería, voceros señalaron que esa cartera "no realiza comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas", al ser consultados sobre la versión periodística.Hasta ahora, la única expresión atribuible al gobierno fue un retuit de Javier Milei a un influencer libertario que afirmó que "es falso que Argentina recibirá inmigrantes deportados del tercer mundo", aunque sin que mediara una desmentida institucional formal. En ámbitos cercanos al oficialismo admiten que la falta de definiciones responde a la complejidad de la relación con la administración estadounidense y a la cautela en el manejo del vínculo bilateral, en un momento de alta sensibilidad política y económica.En un giro drástico para la tradición migratoria argentina, trascendió este viernes que la Casa Rosada y la Casa Blanca ultiman los detalles de un polémico acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar a ciudadanos extranjeros hacia territorio argentino.La investigación, publicada por The New York Times basándose en registros oficiales y fuentes bajo anonimato, señala que las negociaciones buscan facilitar la salida de migrantes de países con los que Washington no tiene lazos diplomáticos o acuerdos de repatriación directa. El plan, propuesto formalmente a principios de este mes por el subsecretario de Política Exterior en funciones, Juan Navarro, contaría con el compromiso del canciller Pablo Quirno, siempre según el prestigioso medio estadounidense.La mecánica sería la siguiente: personas detenidas ilegalmente en la frontera de EEUU serían trasladadas a Argentina —a miles de kilómetros de distancia— para que, desde allí, se coordinen los vuelos finales hacia sus naciones de origen. Este tipo de tratados de "tercer país" es una herramienta clave en la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump. Al aceptar estos traslados, Argentina se sumaría a una lista de aliados regionales que incluyen a Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay y Ecuador, cuyos mandatarios también han estrechado vínculos políticos con el líder republicano.