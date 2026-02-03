03.02.2026 / ACCIDENTE FERROVIARIO EN MERCEDES

Mercedes: La Libertad Avanza presiona para que el municipio se encargue del abandono ferroviario de la Nación

Tras un accidente fatal en Mercedes, concejales libertarios impulsaron un proyecto para que el Municipio asuma tareas en cruces ferroviarios, pese a que la ley asigna esa responsabilidad al Estado nacional.




El bloque de concejales de La Libertad Avanza en Mercedes presentó un proyecto de ordenanza para que el Municipio evalúe los pasos a nivel más peligrosos y disponga personal propio, una iniciativa que dejó en evidencia la intención de trasladar a la órbita local la responsabilidad del deterioro ferroviario que depende legalmente de la Nación.

La propuesta apareció luego de que la Municipalidad volviera a intimar al Gobierno nacional por el estado de las vías y de los sistemas de seguridad, tras la muerte de una joven embestida por una formación del tren Sarmiento. El hecho, reavivó las denuncias por barreras fuera de servicio, señalización deficiente y falta de mantenimiento en zonas clave del trazado urbano.

Desde el Ejecutivo local recordaron que la Ley N° 22.647 establece que Trenes Argentinos y sus empresas son los únicos responsables, tanto de la infraestructura ferroviaria, como de su entorno cercano, una condición que impide cualquier intervención municipal directa y que motivó ya tres presentaciones formales ante organismos nacionales que todavía no obtuvieron ninguna respuesta.

En la última intimación, firmada por el secretario de Gobierno Esteban Buzzalino, el Municipio exigió tareas urgentes y advirtió sobre los riesgos concretos que genera el abandono: "Se exige el corte de pastizales altos, poda preventiva de arbustos y retiro de residuos acumulados”, porque esa situación “obstaculiza gravemente la visión de conductores y peatones, incrementando de forma crítica el riesgo de accidentes”.



El documento también reclamó la revisión inmediata de los cruces ferroviarios por el “deficiente funcionamiento de barreras automáticas, señales acústicas y luminosas, sumado a la falta de cartelería preventiva adecuada”, y dejó asentado que la intimación se realizó “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes por los daños y perjuicios”.

Mientras los reclamos municipales se acumulan y los servicios ferroviarios se reducen en distintos puntos de la provincia, el proyecto libertario reavivó el debate político en Mercedes al intentar que el Municipio actúe como contención frente a un sistema que depende del Estado nacional y que hoy exhibe, tal como advierte la administración local, un grave deterioro sin señales de reversión.

