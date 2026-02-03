Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras oficializarse el traslado del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos

La polémica por el destino del sable corvo de José de San Martín sumó un nuevo capítulo institucional. La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable tras oficializarse -por decreto- la decisión del Gobierno de trasladar el objeto histórico al Regimiento de Granaderos a Caballo.En declaraciones al diario Clarín, Rodríguez Aguilar cuestionó la decisión oficial y sostuvo que el traslado se apoya en "una interpretación muy original" del proceso de donación del sable.Además, recordó que este tipo de disputas no son nuevas en la historia argentina. "Ya ocurrió en 1844, cuando San Martín se lo dona a Rosas, y luego con la intervención de Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad", expresó.La licenciada en Historia y Archivista había asumido la conducción en agosto de 2025. Su llegada se produjo luego de la salida de Gabriel Di Megio, en un contexto atravesado por reclamos vinculados a la falta de presupuesto.La entrega formal del sable se realizará este sábado en el Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, durante una ceremonia. En concreto, la normativa dispone que la pieza histórica deje de exhibirse en el museo para quedar bajo guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", con sede en la Ciudad de Buenos Aires.