El Municipio de La Matanza premió a sus figuras del deporte

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó en el Polideportivo Alberto Balestrini de la Fiesta del Deporte y premió a chicos y jóvenes que se destacan en distintas actividades deportivas y participan de campeonatos en todo el mundo.“Nos llena de alegría y felicidad ver cómo, día a día, tantos jóvenes que salen de nuestros barrios y de cada una de nuestras ciudades, llegan a ser campeones argentinos y campeones panamericanos”, expresó Fernando Espinoza y subrayó: “Es un orgullo poner a disposición nuestros polideportivos de forma totalmente gratuita, como el Polideportivo Alberto Balestrini o el Polideportivo Lionel Messi que vamos a inaugurar en Virrey del Pino, que será el más grande de Argentina”.“En La Matanza el deporte es un semillero constante. En esta oportunidad, entregamos los Matanza de oro a dos de nuestras figuras: uno a Lautaro Di Lollo, nuestro querido jugador de la Selección Argentina sub-20 y de Boca Juniors, y otro para nuestro árbitro de fútbol Maximiliano Nicolás Ramírez, que nos va a representar en el próximo Mundial 2026”, relató.Por su parte, la secretaria de Deportes local, ex Leona y campeona de hockey en el mundo, Jorgelina Bertoni expresó: “Queremos agradecerle a nuestro Intendente el apoyo y el impulso que nos da para que el deporte de La Matanza siga creciendo”.“En esta fiesta del deporte se sintió muy fuerte la diferencia entre un Gobierno nacional que abandona la inversión en el deporte y un Gobierno local que invierte en el deporte social”, sostuvo Espinoza y concluyó: “Lo hacemos porque sabemos lo que significa para cada una de las chicas y de los chicos, a quienes el deporte les cambia la vida para siempre”.