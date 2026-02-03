03.02.2026 / Cruce

Melconian criticó a Caputo por la salida de Lavagna en INDEC y lo chicaneó por la compra de ropa en el exterior

El expresidente del Banco Nación se refirió a la postergación de la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación que derivó en la renuncia del titular del organismo. También habló sobre de la frase del ministro de Economía, quien dijo que nunca compra ropa de industria nacional.




El economista Carlos Melconian apuntó fuerte contra el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la postergación de la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación que derivó en la renuncia del titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Marco Lavagna. Además, ironizó sobre la frase del funcionario, quien dijo que nunca compra ropa de industria nacional.

“Salvo que me esté perdiendo algo, una vez más vuelve a cometer el pecado: tienen una infantería comunicacional y comunican mal. Es algo que no entiendo porque era una cosa arreglada la del cambio, se hace habitualmente, es un cambio estadístico, pero que se puede discutir cuándo hacerlo”, indicó Melconian en diálogo con radio Mitre.

Y sostuvo: “Este gobierno necesita una oposición, alguien en frente, porque si no, tienen estos errores comunicacionales de cometer gansadas entre ellos”.

En paralelo, aseguró que su estimación privada arrojó un 2,5% de inflación en enero, y no un salto a pesar del cambio de metodología. “A nosotros en ningún momento nos dio más de 3%, salvo aumentos tarifarios que no conozco”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, volvió a mencionar, como en declaraciones anteriores, que el del Gobierno no es un plan de estabilización. “Es un proceso de desinflación, que puede continuar pero que no va a ir a un dígito anual. Este 2% mensual es por el programa, no por el índice. Que los servicios suban por arriba del promedio de la inflación es un acto de honestidad intelectual y profesional dado el deterioro que fueron recibidos”, sumó.

Hacia el final, Melconian fue consultado dónde compra su ropa, luego de la frase de Caputo en la que dijo que “nunca” compró ropa en la Argentina a raíz de los altos precios en la industria textil nacional. “Compro en donde me queda bien y me gusta, no soy pijotero. Si me queda lindo lo compro, no voy a las ofertas pijoteras de Miami para salir hecho un payaso”, cerró.

Lavagna dejó el Indec luego de que el Gobierno postergara la puesta en marcha de una medición actualizada de la inflación mensual, que podría haber generado un ​índice superior al que rige actualmente con base en 2004.

El propio Caputo ​defendió la medida con el argumento en que primero se debe estabilizar la subida mensual de precios. Tras la renuncia, el Poder Ejecutivo dispuso que Pedro Lines asuma la conducción de forma definitiva.


