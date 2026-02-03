Rechazo opositor al manotazo de Milei sobre el sable corvo de San Martín

Referentes de la oposición y asociaciones de historiadores expresaron este martes un fuerte rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de retirar el Sable Corvo del general San Martín del Museo Histórico Nacional, donde permanecía exhibido desde 2015, para trasladarlo al Regimiento de Granaderos a Caballo.

“Este traslado es solo un caprichito de Milei: en el decreto en ningún momento se justifica los motivos por el que no puede permanecer más en el Museo Histórico Nacional ni se menciona el modo en que será conservado el Sable”, señalaron desde la organización, que advirtió sobre el riesgo que implica la medida para la preservación del patrimonio.Desde Argentina Humana también sostuvieron que el Presidente “quiere robarse un símbolo de la soberanía de nuestro continente para sacar una foto y hacer un show”, y cuestionaron el uso político de una pieza central de la historia nacional. “Está poniendo en riesgo nuestro patrimonio histórico y no lo vamos a permitir”, concluyeron en un comunicado difundido en la red social X.