03.02.2026 / POLEMICA

Rechazo opositor al manotazo de Milei sobre el sable corvo de San Martín


Dirigentes políticos, organizaciones sociales y especialistas en historia cuestionaron la decisión del Presidente de retirar por decreto una de las principales piezas del patrimonio nacional del Museo Histórico Nacional. La organización que encabeza Juan Grabois acudió a la Justicia para frenar la medida.




Referentes de la oposición y asociaciones de historiadores expresaron este martes un fuerte rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de retirar el Sable Corvo del general San Martín del Museo Histórico Nacional, donde permanecía exhibido desde 2015, para trasladarlo al Regimiento de Granaderos a Caballo.

En ese marco, Argentina Humana, la plataforma social que conduce Juan Grabois, presentó una medida cautelar ante la Justicia para anular la decisión presidencial, a la que calificó como arbitraria y carente de fundamentos técnicos e históricos.

“Este traslado es solo un caprichito de Milei: en el decreto en ningún momento se justifica los motivos por el que no puede permanecer más en el Museo Histórico Nacional ni se menciona el modo en que será conservado el Sable”, señalaron desde la organización, que advirtió sobre el riesgo que implica la medida para la preservación del patrimonio.

Desde Argentina Humana también sostuvieron que el Presidente “quiere robarse un símbolo de la soberanía de nuestro continente para sacar una foto y hacer un show”, y cuestionaron el uso político de una pieza central de la historia nacional. “Está poniendo en riesgo nuestro patrimonio histórico y no lo vamos a permitir”, concluyeron en un comunicado difundido en la red social X.

