Un informe de la UBA arrojó que el déficit financiero real alcanza los 12 billones de pesos

Un estudio elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que el déficit fiscal financiero real de la Argentina asciende a 12 billones de pesos, lo que representa el 1% del Producto Bruto Interno (PBI). Si bien se trata del mejor resultado financiero de los últimos 15 años, el informee advierte que este dato ayuda a explicar por qué la deuda pública no cayó y se mantuvo prácticamente estable durante 2025.La estimación surge del Informe de Coyuntura Macroeconómica Nº 10, elaborado por Joaquín Waldman, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP). El trabajo pone el foco en una medición “más precisa” del superávit fiscal financiero, principal ancla del programa de estabilización del Gobierno. El informe destaca que el inicio de 2026 presentó señales macrofinancieras favorables. A comienzos de enero, el Tesoro afrontó pagos por US$ 4.200 millones en capital e intereses de los bonos surgidos de la reestructuración de 2020, un monto que representa la mitad de los vencimientos anuales en moneda extranjera y cerca de un cuarto del total de compromisos en dólares del año.En paralelo, el Banco Central inició el proceso de acumulación de reservas anunciado a fines de 2025, sin presionar al alza el tipo de cambio oficial. En lo que va del mes, el BCRA compró más de u$s 1.000 millones, impulsado por la estacionalidad favorable, la liquidación de la campaña de trigo y la emisión de Obligaciones Negociables. La meta oficial para 2026 es sumar u$s 10.000 millones.Las reservas también se vieron fortalecidas por un REPO con bancos internacionales por u$s 3.000 millones y por la revaluación del oro. Aunque gran parte del incremento se destinó al pago de deuda, las reservas netas crecieron casi u$s 500 millones desde fines de diciembre, marcando un cambio de tendencia tras un año de caídas. La mejora en las reservas y el frente financiero tuvo impacto en los mercados: el riesgo país bajó de los 500 puntos, el nivel más bajo de la era Milei. Sin embargo, el informe remarca que la acumulación de reservas sigue siendo uno de los puntos más débiles del programa económico y una de las principales exigencias del FMI.En materia fiscal, el estudio señala que en 2025 el Sector Público Nacional no Financiero logró un superávit primario de 1,4% del PBI. No obstante, al incorporar el pago de intereses por 10,3 billones de pesos, el resultado financiero se reduce a un superávit de apenas 0,2% del PBI.Según el IIEP, esta medición no contempla los intereses de corto plazo de instrumentos como las LECAPs, que se registran “bajo la línea” por su modalidad de capitalización. Al corregir esta cuestión metodológica, el resultado financiero real pasa a mostrar un déficit equivalente al 1% del PBI, lo que explica por qué, pese al ajuste y la baja del riesgo país, la deuda pública no logra reducirse de manera significativa.