Peligroso: crean un polémico registro de posibles inculpados en presuntos delitos

Mediante la Resolución 108/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presenta a la medida como un mecanismo para “clasificar, armonizar y sistematizar” la información generada por las fuerzas. Sin embargo, dentro de ese caudal enorme de datos se incluirán a “todos los posibles inculpados en hechos presuntamente delictivos” en los que hayan intervenido las fuerzas federales, ya sea que hayan quedado detenidos, aprehendidos, demorados o liberados.

La preocupación se intensifica en un contexto donde el gobierno libertario ha sido acusado de criminalizar la protesta social y de confundir el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades con conductas delictivas. En ese marco, la existencia de un archivo permanente de “posibles inculpados” podría convertirse en una herramienta de control político y social.Según la Resolución el sistema estará a cargo de la Dirección Nacional de Estadística Criminal, oficina que justamente se encarga de administrar los datos de los delitos a nivel nacional, es decir que ahora los registros de las personas que delinquen serán unificados con los de personas que no hayan cometido ninguna clase de delito, convirtiendo en sospechosos a ciudadanos que simplemente ejercieron su libertad de expresión, participaron de una manifestación o concurrieron a ver un partido de fútbol.