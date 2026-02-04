04.02.2026 / POLEMICA

Peligroso: crean un polémico registro de posibles inculpados en presuntos delitos


El Gobierno nacional oficializó la creación del Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFS), que incluirá a “todos los posibles inculpados en hechos presuntamente delictivos”.



Mediante la Resolución 108/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presenta a la medida como un mecanismo para “clasificar, armonizar y sistematizar” la información generada por las fuerzas. Sin embargo, dentro de ese caudal enorme de datos se incluirán a “todos los posibles inculpados en hechos presuntamente delictivos” en los que hayan intervenido las fuerzas federales, ya sea que hayan quedado detenidos, aprehendidos, demorados o liberados.

El exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez advirtió en la red social X que este sistema implica un “exceso de intervención sobre la vida, la privacidad y la libertad de las personas”. El señalamiento apunta a que el registro podría abarcar a ciudadanos que no cometieron delito alguno, pero que fueron demorados circunstancialmente en operativos o manifestaciones.

La preocupación se intensifica en un contexto donde el gobierno libertario ha sido acusado de criminalizar la protesta social y de confundir el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades con conductas delictivas. En ese marco, la existencia de un archivo permanente de “posibles inculpados” podría convertirse en una herramienta de control político y social.

Según la Resolución el sistema estará a cargo de la Dirección Nacional de Estadística Criminal, oficina que justamente se encarga de administrar los datos de los delitos a nivel nacional, es decir que ahora los registros de las personas que delinquen serán unificados con los de personas que no hayan cometido ninguna clase de delito, convirtiendo en sospechosos a ciudadanos que simplemente ejercieron su libertad de expresión, participaron de una manifestación o concurrieron a ver un partido de fútbol.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"

3

Tras la feria judicial se reactiva la Causa ANDIS: se evalúa la situación de 19 imputados por coimas

4

Talerico denunció una trama de corrupción sistémica entre la AFA y el poder político

5

La acción fue correcta: Bullrich volvió a justificar el disparo que a Pablo Grillo

Más notas de este tema

El Gobierno frena el paro de trenes con una conciliación y gana tiempo en el conflicto

04/02/2026 - POLEMICA

El Gobierno frena el paro de trenes con una conciliación y gana tiempo en el conflicto

Una organización internacional de DDHH alertó sobre el "deterioro institucional" en la Argentina con Milei en el gobierno

04/02/2026 - Informe

Una organización internacional de DDHH alertó sobre el "deterioro institucional" en la Argentina con Milei en el gobierno

El Gobierno confirmó que Diego Valenzuela dirigirá la nueva Agencia de Seguridad Migratoria

04/02/2026 - Política

El Gobierno confirmó que Diego Valenzuela dirigirá la nueva Agencia de Seguridad Migratoria

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.