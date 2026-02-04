04.02.2026 / POLEMICA

El Gobierno frena el paro de trenes con una conciliación y gana tiempo en el conflicto


La conciliación obligatoria rige por 15 días y deja sin efecto la medida de fuerza prevista para este jueves. El gremio La Fraternidad ratificó sus reclamos salariales y cuestionó la falta de respuestas oficiales.





El Gobierno nacional dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto con el sindicato de conductores de trenes La Fraternidad y desactivó el paro que estaba previsto para este jueves en todo el país. La medida garantiza la prestación del servicio ferroviario y abre un plazo de negociación de 15 días.

La resolución fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano y comenzó a regir desde la medianoche, en el marco de una escalada de tensiones por reclamos salariales y condiciones laborales. Con esta decisión, el Ejecutivo buscó evitar el impacto de la huelga en millones de usuarios del transporte público.

Desde La Fraternidad confirmaron que acataron la conciliación, aunque mantuvieron intacto el reclamo. El gremio sostuvo que el conflicto persiste y advirtió que la medida oficial no resuelve el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

El paro había sido anunciado luego del fracaso de las negociaciones paritarias y se sumaba a un clima de creciente conflictividad sindical frente al ajuste impulsado por el Gobierno. La dirigencia sindical remarcó que la conciliación no implica una renuncia a las demandas ni una conformidad con la oferta salarial.

Durante el período de conciliación, las partes deberán retomar el diálogo bajo la supervisión de la cartera laboral. Mientras tanto, el Gobierno ganó margen para descomprimir un frente sensible, en un contexto de tensión social marcado por recortes, licuación de ingresos y creciente malestar en los servicios públicos.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"

3

Tras la feria judicial se reactiva la Causa ANDIS: se evalúa la situación de 19 imputados por coimas

4

Talerico denunció una trama de corrupción sistémica entre la AFA y el poder político

5

La acción fue correcta: Bullrich volvió a justificar el disparo que a Pablo Grillo

Más notas de este tema

Peligroso: crean un polémico registro de posibles inculpados en presuntos delitos

04/02/2026 - POLEMICA

Peligroso: crean un polémico registro de posibles inculpados en presuntos delitos

Una organización internacional de DDHH alertó sobre el "deterioro institucional" en la Argentina con Milei en el gobierno

04/02/2026 - Informe

Una organización internacional de DDHH alertó sobre el "deterioro institucional" en la Argentina con Milei en el gobierno

El Gobierno confirmó que Diego Valenzuela dirigirá la nueva Agencia de Seguridad Migratoria

04/02/2026 - Política

El Gobierno confirmó que Diego Valenzuela dirigirá la nueva Agencia de Seguridad Migratoria

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.