Jorge Macri le reclamó al Gobierno aclarar rápido la situación del INDEC: La confianza es imprescindible

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reclamó al Gobierno nacional que despeje cuanto antes las dudas en torno al INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna y los cambios en la conducción del organismo. "Hay una percepción honesta de la gente de que hay cosas que le aumentan más que la inflación, y que la guita no le alcanza”, advirtió el referente del PRO.Las declaraciones se produjeron luego de que el Ejecutivo resolviera postergar la aplicación de la nueva fórmula para medir la inflación, prevista ahora para el segundo semestre del año, una decisión que sumó ruido político y reavivó cuestionamientos sobre la distancia entre los índices oficiales y el impacto real en los hogares.En ese marco, Macri le hizo fuertes reclamos a la Casa Rosada y puso el foco en la necesidad de dar certezas: “Lo importante es que esto se aclare rápido y se vaya para adelante. Porque hay algo que es relevante, es que es la confianza, imprescindible para que el riesgo país siga bajando, para que haya inversiones, que permitan generar trabajo, para que este mejor la clase media, que es la que está haciendo el gran esfuerzo”.Si bien descartó una manipulación directa de las estadísticas, el mandatario porteño insistió en que existe un problema de percepción social. "Esto es real, la percepción es que la inflación está mal por eso, cuando la guita no alcanza”, al tiempo que aclaró que “no necesariamente está mal la inflación, pero lo que la persona consume le aumentó más”.Macri también marcó diferencias entre el índice nacional y el porteño al señalar: “Tenemos nuestro propio sistema de medición de la inflación, que es distinto al de Nación. El de CABA tiene una composición de 60% de servicios y 40% de bienes, mientras que el nacional, 40% de servicios y 60% de bienes”, y añadió que “una de las cosas que se opina respecto del INDEC es que consumimos muchos más servicios, como TV por cable, Internet, telefonía celular, aun con esa composición, en CABA inflación dio casi igual”.Por su parte, desde el PRO la legisladora Laura Alonso reclamó cuidar al organismo, apelando al "fortalecimiento institucional del INDEC" por ser "esencial para la confianza pública y privada”.