Empresarios mantuvieron una reunión con el equipo técnico encargado de redactar la Reforma Laboral

Empresarios pertenecientes a la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) mantuvieron una reunión en el Senado de la Nación con los equipos técnicos que trabajan en la redacción de la Ley de Reforma Laboral impulsada por le Gobierno, que busca aprobar en la sesiones extraordinarias de febrero. En la misma, intercambiaron aportes y respaldaron la iniciativa impulsada al considerarla "una herramienta clave para modernizar las relaciones laborales, promover el empleo formal y mejorar la competitividad de las pymes".Durante el cónclave, los empresarios pusieron énfasis en la la necesidad de "terminar con aportes solidarios y contribuciones que encarecen, el costo laboral, como el aporte solidario por COVID-19 a la obra social Osecac, esté o no afiliado el trabajador y el seguro de retiro La Estrella". “Las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, señaló Farina, al referirse al artículo 128, que establece el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias, le cual generó una cortocircuitos con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC)."Desde CADAM reafirmamos que la libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables", sostuvo el dirigente en el Senado, previo a agregar: "La reforma laboral avanza en esa dirección y termina con mecanismos compulsivos que solo encarecen el empleo y desalientan la inversión, especialmente en las PyMES, que son el principal motor del trabajo formal en la Argentina".Numerosas entidades empresarias vienen exponiendo desde 2025 sus quejas ante el Congreso de la Nación en relación diversos puntos de la Reforma Laboral. Entre ellas, dirigentes de la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina, cuestionaron severamente la administración y el destino de estos recursos.