El papá de Pablo Grillo aseguró que su hijo "está camino al alta" y adelantó que podría sumarse como querellante

Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, aseguró que su hijo se encuentra mejor de salud y que está "camino al alta". De igual manera, cuestionó con dureza el accionar del Gobierno y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras el violento episodio en el que su hijo resultó gravemente herido durante una represión.En declaraciones públicas, Grillo sostuvo que desde el primer momento las versiones oficiales fueron cambiando a medida que los hechos quedaban en evidencia. “Empezaron mintiendo y cada vez que declaran dicen una mentira distinta. Primero dijeron que Pablo estaba detenido, después que la munición había rebotado tres veces en el pavimento. Van cambiando la mentira a medida que la realidad los desmiente”, afirmó.En ese sentido, cuestionó que se haya hablado del secuestro de armas sin que existan detenidos. “¿Dónde están las armas? ¿A quiénes detuvieron? Cuando se secuestra un arma, hay detenidos. Acá no los hay”, remarcó.También apuntó contra algunos sectores del periodismo por no repreguntar. “Lo peor es la gente que les cree y los periodistas que los dejan explayarse sin repreguntar. Es absurdo lo que plantean”, dijo.Grillo comparó el caso de su hijo con otros episodios de violencia institucional ocurridos en el país, como los de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. En ese sentido, recordó que en esos casos también se intentó magnificar supuestas amenazas para justificar la represión. “En el caso de Nahuel se hablaba de armas antiaéreas y eran tres piedras y una gomera. Acá pasa lo mismo: magnifican un hecho para justificar la violencia y demonizan a una persona que estaba sacando fotos, que es mi hijo”, señaló.Respecto de las declaraciones de Bullrich, el padre de Pablo fue tajante al rechazar la idea de que “el fin justifica los medios”. “Eso es lo más grave. Nos siguen agrediendo con la mentira, siguen agrediendo a Pablo, a nuestra familia y a toda la sociedad. Es una inmoralidad absoluta, y lo dicen desde un lugar de poder”, sostuvo en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.En cuanto a la causa judicial, confirmó que Pablo Grillo evolucionó favorablemente y que los médicos autorizaron que pueda sumarse como querellante. “La evolución es muy buena, estamos cada vez más cerca del alta. Hasta ahora éramos querellantes nosotros como familia, pero ahora él está en condiciones de firmar”, explicó.Además, afirmó que la investigación no solo apunta al efectivo que disparó, identificado como el cabo Guerrero, sino también a los mandos superiores. “Está claro que actuó bajo órdenes. No disparó una sola vez. La orden vino del Ministerio de Seguridad, no hubo orden judicial. Eso lo dicen los propios fallos”, subrayó, y consideró que la ministra “se autoinvolucra” cada vez que intenta justificar el accionar de las fuerzas.Por último, Grillo remarcó que el hecho fue esclarecido rápidamente gracias al trabajo de periodistas, fotógrafos, imágenes de drones y registros de cámaras. “Esto lo vimos todos en vivo. El que quiso ver, lo vio. Sin embargo, el Gobierno nos dijo que lo que veíamos no era cierto. Eso es lo más peligroso”, concluyó.