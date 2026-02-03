Riesgo país en baja y acciones en rojo: la confianza no llega al mercado

Tras la fuerte baja de la rueda anterior, los mercados operan con cautela este miércoles. Los ADRs profundizan sus pérdidas en Wall Street y los bonos soberanos en dólares muestran un comportamiento dispar, en una jornada marcada por la falta de señales claras que consoliden la tendencia financiera que busca instalar el oficialismo.

En ese contexto, el riesgo país retrocede hasta los 499 puntos básicos y perfora el umbral de los 500, un dato celebrado por el Gobierno. Sin embargo, el movimiento no logra traducirse en una mejora generalizada de los activos argentinos. Entre los bonos en dólares, el Bonar 2029 avanza 0,5%, mientras que el Bonar 2041 cae 0,1%, reflejando la selectividad de los inversores.En el plano accionario, el S&P Merval cae 0,3% en pesos y 0,4% en dólares. Predominan las bajas, con retrocesos destacados en Telecom (-2%) y Edenor (-1,6%), mientras que YPF sube 2,4% y se mueve a contramano del mercado. El desempeño confirma que la volatilidad sigue presente, incluso luego del rally de enero.Desde el análisis financiero, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló que “el BCRA continúa comprando dólares en el MULC y suma ya más de u$s1.250 millones en lo que va del año”, y destacó que, pese a esas compras, el tipo de cambio no muestra presiones al alza. No obstante, advirtió que la demanda estacional de dinero “irá menguando” y que sostener la acumulación de reservas dependerá de mantener el equilibrio monetario y los flujos de entrada, en un escenario que el mercado todavía mira con recelo.