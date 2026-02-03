Efecto Milei: Newsan ajusta en el sur del conurbano y avanza con despidos mientras sostiene suspensiones masivas

Un conflicto laboral de arrastre mantuvo en vilo a los trabajadores de Newsan-Siam, luego de que la empresa confirmara el despido de 45 operarios y sostuviera la suspensión de otros 70 en sus plantas de Monte Chingolo, en el partido de Lanús, y Avellaneda. La situación se desarrolló en medio de negociaciones temporales con el gremio y un escenario de fuerte incertidumbre de cara a marzo.

En paralelo, 70 empleados permanecieron suspendidos, lo que representó cerca de la mitad del plantel total, estimado en unos 150 trabajadores entre ambas plantas. Las suspensiones se aplicaron de forma rotativa desde octubre de 2024 y, tras el receso de verano, a varios operarios se les impidió el ingreso a los establecimientos.Desde la empresa justificaron las medidas en una caída del consumo y en un exceso de stock, particularmente en el rubro motos, que —según indicaron— equivalió a seis meses de ventas acumuladas. En ese marco, directivos de la firma anticiparon que podrían producirse nuevas desvinculaciones una vez finalizado febrero, lo que encendió las alarmas en el sector.La postura empresarial fue rechazada por trabajadores y delegados gremiales, que negaron la existencia de una crisis financiera y vincularon las cesantías a una estrategia especulativa en el marco del debate por la reforma laboral. Como respaldo, citaron un informe de Moody’s Local que describió a la compañía como competitiva, con bajo endeudamiento y una posición financiera sólida. Desde la UOM Avellaneda se alcanzó un acuerdo transitorio para sostener los puestos de trabajo hasta fines de febrero, aunque la continuidad laboral quedó sin garantías y el impacto social ya comenzó a sentirse entre las familias afectadas.