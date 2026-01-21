Reforma laboral: en el Senado, Bullrich vuelve a reunirse con aliados para reunir apoyo

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volverá a reunirse este martes con los referentes de los bloques dialoguistas con objeto de acercar posiciones antes del inicio formal del tratamiento de la reforma laboral. Se tratará de una reunión clave que definirá las bases de apoyo al proyecto atravesado por numerosos cuestionamientos, que incluye la resistencia de la oposición y los sindicatos.El encuentro está previsto para las 15 en las oficinas del bloque de la UCR, misma locación donde se desarrolló la primera ronda de intercambios la semana pasada, cuando los senadores no kirchneristas extendieron observaciones al dictamen firmado en diciembre y dejaron expuestas diferencias que el Gobierno aún no logra saldar.En el centro de las discusiones aparece la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, una modificación que impacta de lleno en la coparticipación y que encendió alertas entre legisladores alineados con gobernadores aliados, preocupados por una eventual merma de recursos provinciales sin un esquema claro de compensación.También generó distancia la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que propone un nuevo sistema de indemnizaciones financiado con recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), una iniciativa que incluso dentro de los bloques dialoguistas cosechó sugerencias para limitar su alcance y circunscribirlo, al menos, a las pequeñas y medianas empresas.Al momento, se estima que el tema aterrice en el recinto entre el 11 y 12 de febrero. Mientras Bullrich sostiene que el oficialismo ya cuenta con “44 voluntades” y que el acuerdo “está bastante consolidado”, desde Casa Rosada, el ministro de Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones paralelas con los gobernadores para evitar fisuras con aliados.