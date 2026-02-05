El Gobierno reestructuró el Ministerio del Interior y fortalece a Santilli

El Gobierno nacional dispuso una reestructuración del Ministerio del Interior mediante el Decreto 85/2026, que redefine el organigrama, los objetivos y la estructura operativa de la cartera que conduce Diego Santilli. La medida concentra más áreas y control operativo dentro del ministerio, lo que amplía su margen de acción y fortalece la figura del funcionario, que lleva adelante las negociaciones con los gobernadores por la reforma laboral.La norma introduce cambios en la organización interna del ministerio, aprueba nuevas estructuras de primer y segundo nivel operativo y reordena cargos dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), sin implicar un aumento de áreas y con financiamiento a cargo del presupuesto ya asignado. Según señala el texto, “por razones de gestión resulta necesario modificar el Organigrama de Aplicación y los Objetivos del Ministerio del Interior”, con el objetivo de dotar a la cartera de una estructura que le permita cumplir con las competencias asignadas.Entre los cambios centrales, el decreto sustituye el apartado correspondiente al Ministerio del Interior del Decreto 50/2019 y establece una nueva organización que incluye la Unidad Gabinete de Asesores y tres secretarías principales: Coordinación Legal y Administrativa, Interior, y Provincias y Municipios. Bajo la Secretaría de Interior quedan las subsecretarías de Asuntos Políticos, Deportes, Enlace Legislativo y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, mientras que la Secretaría de Provincias y Municipios concentra las subsecretarías de Relaciones con las Provincias y de Relaciones con los Municipios.En ese sentido, el decreto incorpora formalmente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a la estructura del Ministerio del Interior, al incluir una Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dentro de su organigrama, y deroga la Decisión Administrativa 1462/2018, que regulaba su estructura anterior.La norma también actualiza los objetivos de distintas áreas. En particular, suma nuevas funciones vinculadas a la transparencia y al acceso a la información pública. Entre ellas, se establece como objetivo de la Subsecretaría Legal “asistir a la Secretaría en el cumplimiento, por parte del Ministerio, de las previsiones de la Ley Nº 27.275”, mientras que a la Subsecretaría de Gestión Administrativa se le asigna la tarea de “fomentar la política de transparencia e integridad en la jurisdicción y articular acciones con la Oficina Anticorrupción”.Además, el decreto aprueba la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del ministerio, y detalla responsabilidades primarias y acciones de cada dependencia a través de anexos técnicos que acompañan la norma. En materia de personal, el artículo 7 dispone la derogación, incorporación, homologación y reasignación de cargos pertenecientes al Ministerio del Interior dentro del Nomenclador de Funciones Ejecutivas del SINEP. El texto aclara que la medida “no implica incremento en la cantidad de unidades organizativas que conforman la Administración Pública Nacional” y que el gasto será atendido con los créditos ya asignados a la jurisdicción.Hasta tanto concluya la reestructuración, se mantendrán vigentes de manera transitoria las aperturas estructurales existentes de nivel inferior, con sus acciones y dotaciones actuales. Con esta reorganización, el Ejecutivo redefine el funcionamiento interno del Ministerio del Interior y consolida bajo la órbita de Santilli áreas estratégicas de coordinación política, administrativa y territorial.