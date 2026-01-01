Otro tarifazo: aumentan 41% los colectivos nacionales del AMBA desde la próxima semana

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, dispuso el aumento de la tarifa en las líneas nacionales de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires mediante la Resolución 8/2026 publicada en el Boletín Oficial, una medida que habilita un nuevo ajuste en el transporte público y que impactará en más de un centenar de servicios que conectan la Ciudad con el conurbano bonaerense.Según informó el organismo que conduce Fernando Herrmann, la actualización se aplicará en dos tramos y alcanzará exclusivamente a las líneas bajo jurisdicción nacional, aquellas que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, mientras que el resto de los servicios continuará rigiéndose por los cuadros tarifarios definidos por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.El incremento comenzará a aplicarse el martes 17 de febrero con una suba inicial del 31% en el valor del boleto y se completará el 16 de marzo con un nuevo ajuste del 10%, lo que llevará el boleto mínimo a $700 y consolidará un aumento acumulado del 41% respecto de la tarifa vigente hasta ahora.Desde el Ejecutivo justificaron la medida al señalar que apunta a una “actualización en los valores de la tarifa” y a mejorar la “competitividad del sector automotor”, al tiempo que remarcaron que el ajuste permitirá equiparar los valores de los colectivos nacionales con los que ya rigen en la Ciudad de Buenos Aires, aunque todavía quedarán por debajo de los aplicados en la provincia.En paralelo, continuará vigente el esquema de beneficios para usuarios con Tarifa Social, que mantiene un descuento del 55%, y el sistema Red SUBE para combinaciones, mientras que la instancia de consulta pública abierta por Transporte no será vinculante, por lo que se descuenta que el nuevo cuadro tarifario avanzará tal como fue anunciado.Desde el 17 de febrero (suba del 31%)0 a 3 km: $6503 a 6 km: $724,096 a 12 km: $779,872 a 27 km: $835,71Más de 27 km: $891,16Desde el 16 de marzo (suba acumulada del 41%)0 a 3 km: $7003 a 6 km: $779,786 a 12 km: $839,8612 a 27 km: $899,99Más de 27 km: $959,71