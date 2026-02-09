09.02.2026 / Política

Zdero se reunió con Santilli en Casa Rosada y confirmó su apoyo a la reforma laboral a dos días del debate en el Congreso

El gobernador de Chaco, fiel aliado de La Libertad Avanza en el interior, es el representante provincial que más veces visitó Casa Rosada, con más de 25 ingresos desde que Javier Milei llegó al poder.




A dos días del comienzo de las sesiones extraordinarias del Congreso y el tratamiento del proyecto de reforma laboral, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este lunes en Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, para intentar garantizar los votos necesarios para la aprobación de la iniciativa.

El ministro y el gobernador remarcaron la importancia de que el Congreso avance en los cambios en el mercado laboral. “Va a impulsar la llegada de inversiones privadas a cada provincia, lo que se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad”, destacaron en sintonía.

Pese a los cuestionamientos por la posible quita de derechos laborales, remarcaron que "avanzar en una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre".

Del encuentro participó también el diputado nacional Guillermo Agüero, quien acompañó la reunión en la que se abordaron temas centrales para el desarrollo económico y productivo del país y de las provincias.

Zdero, fiel aliado de La Libertad Avanza en el interior, es el representante provincial que más veces visitó Casa Rosada, con más de 25 ingresos desde que Milei llegó al poder. El primer intercambio de este año entre ambos data del 12 de enero pasado y tuvo lugar en territorio chaqueño.

En aquella oportunidad, el gobernador hizo público su respaldo al proyecto de “Modernización” Laboral: “Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir la Argentina, bajando el riesgo país y recuperando la matriz productiva de nuestra provincia, estamos en sintonía. Apostamos a una nueva ley de reforma laboral porque las viejas recetas siempre nos llevan a los mismos resultados”.

