09.02.2026 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Los legisladores peronistas que integran la lista de unidad encabezada por Axel Kicillof

La lista de unidad que encabezó Axel Kicillof para conducir el Partido Justicialista bonaerense integró a diputados y senadores en cargos clave del armado partidario. El acuerdo cerró la disputa interna, evitó una interna electoral y consolidó un esquema político que buscó ordenar al peronismo en la provincia con proyección nacional.



La puja entre el sector que referenció a Máximo Kirchner y el Movimiento Derecho al Futuro se resolvió con una nómina consensuada que permitió exhibir una síntesis política. La llegada de Axel Kicillof a la presidencia del PJ fue leída como un respaldo a la gestión provincial y a la construcción política iniciada en 2019, con la conducción compartida junto a la vicegobernadora Verónica Magario, actual titular del Senado.

Con la definición de los dos principales cargos, la discusión se trasladó a los espacios restantes. La vicepresidencia segunda quedó en manos del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, mientras que la Secretaría General fue ocupada por el diputado provincial Mariano Cascallares, consolidando el peso del oficialismo legislativo dentro de la estructura partidaria.

En el armado de las secretarías se incorporaron otros dirigentes con recorrido parlamentario. El diputado Juan Pablo de Jesús asumió en la Secretaría Política, la exsenadora Teresa García quedó a cargo de Actas y el ministro y senador en uso de licencia Gabriel Katopodis fue designado en Infraestructura. En tanto, la Secretaría de Acción Comunitaria quedó para la senadora Fernanda Raverta y la Gremial para el histórico dirigente sindical Omar Plaini.

El esquema se completó con los consejeros provinciales, donde la diputada Mayra Mendoza representó a la Tercera sección, el senador Alejandro Acerbo a la Sexta y la presidenta del Instituto Cultural Florencia Saintout a la Octava. Desde la conducción del PJ destacaron que la unidad permitió ordenar al peronismo bonaerense y proyectar una alternativa política frente al escenario nacional.

