La lista de los periodistas que Milei detesta: cómo fue la actividad de la Oficina de Respuesta Oficial

El propio Javier Milei fue construyendo una lista de adversarios mediáticos a partir de entrevistas, discursos y publicaciones en redes sociales. En ese esquema, cualquier cobertura crítica es presentada como una operación deliberada y el periodismo es reducido, en su narrativa, a una maquinaria de “mentiras” y “ensobramiento” que él dice enfrentar en nombre de la verdad.

También quedaron en la mira, a quien acusó de inventar información para dañarlo, y, a quienes responsabilizó de “operar” en su contra a través de columnas y análisis sobre el estilo presidencial y las decisiones económicas. A esa lista se sumaron, acusados de difundir información falsa y de no reconocer errores en sus coberturas.El conflicto conescaló incluso al plano judicial, luego de que Milei augurara públicamente la quiebra del Grupo Perfil por su línea editorial crítica. Ese episodio marcó un punto de máxima tensión entre el Presidente y un sector del sistema de medios, con denuncias cruzadas y demandas en curso.La ofensiva presidencial encendió alertas en organizaciones como FOPEA y ADEPA, que advirtieron sobre el impacto de estos ataques en la libertad de expresión. Mientras Milei insiste en que combate al “periodismo ensobrado”, la acumulación de agravios, insultos y mecanismos oficiales de señalamiento expuso una estrategia de disciplinamiento que tensionó como pocas veces la relación entre el poder político y la prensa en democracia.