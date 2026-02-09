Todos a llevar sus ahorros al banco: la arenga de Caputo por la Ley de Inocencia Fiscal y la chicana de una senadora peronista

Hay que dar el ejemplo Toto!

Tras la reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal, que entró en vigencia este lunes, el ministro Luis Caputo convocó "a todos a llevar sus ahorros al banco". El mensaje tuvo una rápida respuesta (irónica) de parte de la senadora Juliana Di Tullio, quien le sugirió que él haga lo propio.El intercambio de mensajes tuvo como punto de partida la publicación que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la que indicó que la nueva normativa que apunta a "sacar los dólares del colchón" ya está vigente.Durante la tarde, el titular de Hacienda se hizo eco del anuncio en redes sociales y llamó a la ciudadanía a sumarse al blanqueo y a depositar los billetes en los bancos. Según argumentó, "esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico"."Podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios", agregó como puntos a favor de la nueva medida y remarcó que los ahorristas, además, "cobrarían un interés por sus dólares".El llamado de Caputo enseguida generó comentarios de aprobación entre sus seguidores, pero también otros de rechazo y en tono sarcástico. En ese sentido se expresó la legisladora peronista Juliana Di Tullio, que compartió el posteo del ministro y le hizo una recomendación."Hay que dar el ejemplo Toto! Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación", expresó la senadora, que finalizó su breve escrito con el emoticón de un pulgar para arriba.El blanqueo, aprobado a fines de diciembre en el Congreso, había sido anunciado por Caputo y Adorni el 22 de mayo del año pasado. En aquel entonces, el titular de Economía tuvo un cruce con un periodista que le preguntó si él traería "los dólares debajo del colchón"."Tener dólares en el exterior está permitido. No es tenerlos en el colchón como estás sugiriendo, que son no declarados. No estás entendiendo cómo se usa. Te referiste mal. Nosotros promovemos la libertad, el que quiera traerlos, que lo traiga. Esta medida apunta a darle más libertad a quienes tienen dólares no declarados o lo que sea", respondió enojado el funcionario en ese momento.