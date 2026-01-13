Tras la postergación del nuevo índice, la inflación de enero fue de casi 3% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

En medio de la polémica con el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) tras la renuncia de Marco Lavagna, la inflación subió 2,9% en enero. De esta forma, se mantiene la tendencia al alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que inició en junio.La categoría con mayor alza mensual en enero de 2026 fue "Alimentos y bebidas no alcohólicas" con un incremento del 4,7%, seguida por "Restaurantes y hoteles" (4,1%), "Comunicación" (3,6%) y "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" (3%). El resto se mantuvo por debajo del promedio general.La región que más se encareció de diciembre a enero fue el Noreste con una suba de 3,8%, seguida por Cuyo (3%) y la región Pampeana y Patagonia ya con 2,9%. El Noroeste y el Gran Buenos Aires registraron 2,8% de inflación este mes.Dentro del análisis regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo el mayor impacto en la variación mensual, impulsado sobre todo por incrementos en Carnes y derivados, así como en Verduras, tubérculos y legumbres.Por el contrario, las menores subas en el mes correspondieron a Educación, con un 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que registró una baja del 0,5%.En cuanto a la clasificación por tipo de precios, los Estacionales presentaron el mayor aumento, con un 5,7%, seguidos por el IPC núcleo (2,6%) y los precios Regulados (2,4%).El dato se difundió en medio de un debate sobre la metodología del Indec. La semana pasada se comunicó la suspensión de la nueva fórmula de cálculo que debía aplicarse en enero. Lo que implicaba un cambio de la canasta de consumos de 2004 por la de 2017/2018, y con ello, que los servicios tengan más peso que los bienes. El Gobierno justificó la postergación al afirmar que la modificación se implementará cuando se consolide la desaceleración de precios.