11.02.2026 / MERCADO CAMBIARIO

Dólar planchado y salarios en pausa: la brecha cambiaria vuelve a niveles de agosto

Mientras el Gobierno celebra la “calma” cambiaria, el dólar oficial roza los $1.400 y la distancia con el techo de la banda alcanza su punto más alto en seis meses. La oferta de divisas por exportaciones y deuda sostiene el esquema, pero la tensión estructural sigue latente.




El dólar oficial anotó su quinta caída consecutiva este miércoles 11 de febrero y rozó los $1.400, en un escenario donde la oferta de divisas se impuso sobre la demanda y las monedas de la región se apreciaron. Sin embargo, la brecha con el techo de la banda cambiaria volvió a tocar máximos que no se registraban desde agosto, lo que expuso los límites del actual esquema.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $2 hasta los $1.404. De esta manera, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria ($1.581,83) se posicionó en el 12,7%, el nivel más elevado desde el 19 de agosto. La dinámica reflejó una estabilidad sostenida por el ingreso de dólares provenientes de exportaciones y colocaciones de deuda.

En el Banco Nación, la cotización minorista se mantuvo en $1.420, por debajo del dólar blue, que operó en $1.430 para la venta. En el mercado financiero, los dólares bursátiles también mostraron leves bajas: el MEP cayó a $1.429,82 y el contado con liquidación retrocedió a $1.473,23.

El oficialismo buscó mostrar la estabilidad cambiaria como una señal de confianza, pero el mercado mantuvo la mirada puesta en la sustentabilidad del esquema. Con salarios que corren detrás de los precios y una economía que no termina de despegar, la “calma” del dólar convivió con interrogantes sobre cuánto puede durar este equilibrio sostenido por la oferta circunstancial de divisas.

Lo más leído

1

El Gobierno de Milei retiró al Estado de la querella en la causa que investiga la deuda con el FMI

2

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV, y Pelota Libre: las apps gratuitas que corren peligro en Argentina por el acuerdo con EE.UU

3

PJ bonaerense: unidad con Kicillof como presidente y peronismo como "escudo, alternativa y esperanza"

4

Ian Moche denunciará judicialmente a Lemoine por "inhabilidad moral" tras la grave acusación de la libertaria

5

La Justicia falló a favor de Milei y el sable corvo de San Martín será traspasado al Regimiento de Granaderos

Más notas de este tema

Tras varios días de conflicto, Pullaro anunció incrementos salariales para la Policía de Santa Fe

11/02/2026 - Política

Tras varios días de conflicto, Pullaro anunció incrementos salariales para la Policía de Santa Fe

Kicillof criticó la reforma laboral desde la marcha: vienen a desordenar la vida de muchas familias

11/02/2026 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Kicillof criticó la reforma laboral desde la marcha: vienen a desordenar la vida de muchas familias

Cristina despidió a Sandra Mendoza: Gran compañera y militante del peronismo

11/02/2026 - PERONISMO

Cristina despidió a Sandra Mendoza: Gran compañera y militante del peronismo

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.