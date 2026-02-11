Dólar planchado y salarios en pausa: la brecha cambiaria vuelve a niveles de agosto

Mientras el Gobierno celebra la “calma” cambiaria, el dólar oficial roza los $1.400 y la distancia con el techo de la banda alcanza su punto más alto en seis meses. La oferta de divisas por exportaciones y deuda sostiene el esquema, pero la tensión estructural sigue latente.
