Dólar planchado y salarios en pausa: la brecha cambiaria vuelve a niveles de agosto

El dólar oficial anotó su quinta caída consecutiva este miércoles 11 de febrero y rozó los $1.400, en un escenario donde la oferta de divisas se impuso sobre la demanda y las monedas de la región se apreciaron. Sin embargo, la brecha con el techo de la banda cambiaria volvió a tocar máximos que no se registraban desde agosto, lo que expuso los límites del actual esquema.

El oficialismo buscó mostrar la estabilidad cambiaria como una señal de confianza, pero el mercado mantuvo la mirada puesta en la sustentabilidad del esquema. Con salarios que corren detrás de los precios y una economía que no termina de despegar, la “calma” del dólar convivió con interrogantes sobre cuánto puede durar este equilibrio sostenido por la oferta circunstancial de divisas.