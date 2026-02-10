Quórum en Diputados: inicia el tratamiento de la Ley Penal Juvenil y el acuerdo con la Unión Europea

A menos de veinte minutos de comenzada la sesión, la Cámara de Diputados consiguió reunir el número reglamentario con 129 legisladores en sus bancas e inició formalmente el debate para tratar la nueva Ley Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, dos iniciativas que el oficialismo busca convertir en ley durante el período extraordinario.La Libertad Avanza llega al recinto con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, tras haber reunido 81 firmas en el plenario de comisiones que emitió dictamen de mayoría.Desde el peronismo se presentaron dictámenes alternativos que mantienen la edad de imputabilidad en 16 años y ponen el foco en políticas de contención y justicia restaurativa. “Nuestro dictamen propone un régimen especializado, no punibilidad", lanzaron desde Unión por la Patria (UxP).Por su parte, desde el bloque libertario se muestran optimistas. "Hoy aprobamos Ley Penal Juvenil y acuerdo de libre comercio con la Unión Europea", escribió en redes el diputado Gabriel Bornoroni, previo a la sesión a la que apuesta el oficialismo para girar ambos proyectos al Senado.